Nowy sezon King of the Court. Zawody w Hamburgu na żywo w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• Format King of the Court z roku na rok zyskuje coraz większą popularność i rzesze nowych fanów.

• Potwierdzeniem tego jest seria nowych zawodów, które w tym roku zagoszczą w kalendarzu.

• Start cyklu w Hamburgu. Transmisje na antenie Sportklubu

Historia King of the Court sięga 2018 roku kiedy to w Utrechcie zorganizowano pierwszy w historii turniej w tej innowacyjnej formule. Innowacyjnej, bo w turnieju tym w każdym meczu o zwycięstwo rywalizują nie dwie, ale jednocześnie... pięć drużyn! Dwie z nich przebywają na boisku - jedna po stronie królewskiej, druga po stronie pretendentów - a trzy pozostałe czekają, aby zastąpić tych, którzy w poprzedniej akcji nie zdobyli punktu.Po punkt można sięgnąć występując jedynie po stronie królewskiej. Jeśli wymianę wygra ekipa ze strony pretendentów, wówczas to ona przechodzi na królewską stronę, a jej miejsce zajmuje kolejna drużyna czekająca na swoje miejsce. Rywalizacja odbywa się w trzech rundach. Po pierwszej, trwającej kwadrans, odpada najsłabsza ekipa. Po drugiej, również 15-minutowej, z meczem znów żegna się zespół, który zdobędzie najmniej punktów. W decydującej batalii pozostają trzy drużyny, zwycięża ta z nich, która jako pierwsza zdobędzie 15 punktów. Choć zasady na pierwszy rzut oka wydają się skomplikowane, już po kilku pierwszych wymianach stają się proste i czytelne dla każdego odbiorcy, a charakter rywalizacji sprawia, że kibice przez całe spotkanie w napięciu śledzą wydarzenia na boisku.Formuła zawodów tak bardzo spodobała się kibicom, że wkrótce zyskała aprobatę FIVB, a włodarze organizacji zaczęli snuć plany o jej dalszej rozwoju. Na samych planach zresztą się nie skończyło, a już ubiegły rok przyniósł zmianę, bo poza imprezą w Utrechcie zdecydowano się rozegrać identyczny turniej w Hamburgu. Ponieważ i on okazał się gigantycznym sukcesem postanowiono kuć żelazo póki gorące i w bieżącym sezonie powstał już pełnowartościowy cykl z pięcioma turniejami w kalendarzu.Sezon 2022 rozpocznie się w dniach 23-26 czerwca w Hamburgu. Później nastąpi wakacyjna przerwa i prawdziwy wysyp kolejnych imprez jesienią i zimą. Najpierw najlepsi siatkarze plażowi świata znów powrócą do Utrechtu (6-11 września), następnie zagoszczą w Itapemie w Brazylii (2-4 listopada), w Australii (1-4 grudnia), a sezon zakończą wielkim finałem w Dausze zaplanowanym na 11-14 stycznia 2023 roku.Dla siatkówki plażowej pojawienie się takiej imprezy jest ogromnym impulsem do rozwoju, a jednocześnie dowodzi o potencjale i popularności tej dyscypliny. Fani na całym świecie będą mieli teraz okazję zobaczyć w akcji swoich herosów, a ci na czterech kontynentach będą próbowali udowodnić swój talent i umiejętności. Każdy turniej to okazja do zdobycia upragnionej korony i możliwość zajęcia miejsca na tronie, a także do zdobycia całkiem pokaźnej gratyfikacji finansowej, w tym sezonie pula nagród w całym cyklu wynosi bowiem rekordowe pół miliona dolarów!Plany transmisyjne Sportklubu z King of the Court w Hamburgu?:Czwartek (23 czerwca):faza grupowa A kobiet, godz. 16.30faza grupowa A mężczyzn, godz. 17.45faza grupowa B kobiet, godz. 19.30faza grupowa B kobiet, godz. 20.45Piątek (24 czerwca):faza grupowa C kobiet, godz. 15.30faza grupowa C mężczyzn, godz. 16.45faza grupowa D kobiet, godz. 18.30faza grupowa D mężczyzn, godz. 19.45play-off o 5. miejsce kobiet, godz. 20.55play-off o 5. miejsce mężczyzn, godz. 21.30Sobota (25 czerwca):Półfinał - grupa A kobiet, godz. 12.00Półfinał - grupa A mężczyzn, godz. 13.15Półfinał - grupa B kobiet, godz. 15.00Półfinał - grupa B mężczyzn, godz. 16.15Niedziela (26 czerwca):play-off kobiet, godz. 18.00play-off mężczyzn, godz. 18.30finał kobiet, godz. 19.00finał mężczyzn, godz. 20.15ceremonia medalowa, godz. 21.20