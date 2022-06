Żużlowy weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy piątek widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć spotkania dziesiątej rundy PGE Ekstraligi

• Ich stawką będą bardzo istotne punkty, bo wszystkie wspomniane drużyny muszą gonić ścisłą czołówkę tabeli i chcą liczyć się w grze o awans do fazy finałowej.

BETARD SPARTA Wrocław broni żużlowego mistrzostwa Polski, ale zajmuje w PGE Ekstralidze dopiero siódme miejsce, które nie daje awansu do fazy play-off. W najbliższy weekend Spartanie mają spore szanse na poprawienie swojej pozycji, bo zmierzą się na wyjeździe z ostatnią w tabeli ARGED MALESĄ Ostrów Wielkopolski. Wiele będzie zależało od Macieja Janowskiego, Daniela Bewleya i Taia Woffindena, którzy są najlepszymi zawodnikami wrocławian w tym sezonie. Warto przypomnieć, że w ostatnim spotkaniu z ekipą z Wielkopolski doskonale zaprezentował się Woffinden, uzyskując komplet 18 punktów. W ten weekend Brytyjczyk i spółka muszą uważać, bo gospodarze ambitnie walczą o utrzymanie w PGE Ekstralidze i bardzo potrzebują wygranej. Zapowiada się ekscytująca rywalizacja o każdy centymetr toru!Na spore emocje zanosi się również w Toruniu, gdzie piąty w tabeli FOR NATURE SOLUTIONS APATOR podejmie szósty ZOOLESZCZ GKM Grudziądz. Zwycięzca derbów województwa kujawsko-pomorskiego może awansować na trzecie miejsce w ligowej stawce. Gospodarze przystąpią do zmagań podbudowani ubiegłotygodniowym triumfem nad FOGO UNIĄ Leszno (53:37). Sukces zapewniła im znakomita jazda Patryka Dudka i Roberta Lamberta, którzy zdobyli ponad połowę punktów swojego zespołu. Ich najgroźniejszymi rywalami w drużynie gości będą z pewnością Krzysztof Kasprzak i Norbert Krakowiak. Ten drugi w miniony weekend zaliczył doskonały występ, mocno przyczyniając się do wygranej 48:42 z ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZEM Częstochowa. W ostatnich dniach młody zawodnik ekipy z Grudziądza doznał lekkiej kontuzji, ale wiele wskazuje na to, że w ten weekend będzie mógł pomóc kolegom w walce o cenne punkty.Czwartek (23 czerwca):• 21:00 Zapowiedź PGE Ekstraligi - magazyn (Eleven Sports 1)Piątek (24 czerwca):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Adam Skórnicki• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Joanna Cedrych, Adrian Miedziński, reporter: Tomasz LorekPoniedziałek (26 czerwca):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 21:00(Eleven Sports 1)