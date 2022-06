Gazeta.pl i Gazeta Wyborcza z wiadomościami z Polski równej i tęczowej

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (25 czerwca 2022 roku), w dniu Parady Równości w Warszawie Gazeta.pl, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl i Wysokieobcasy.pl opublikują newsy, które pozwolą ich czytelniczkom i czytelnikom wyobrazić sobie, jak w przyszłości mogłaby wyglądać Polska przyjazna społeczności LGBTQA+.

• To część akcji "Jutro w Polsce" zainspirowanej przez stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza i agencję MullenLowe Warsaw.

Dziś- wynika z rankingu ILGA-Europe mierzącego poziom równouprawnienia społeczności osób nieheteronormatywnych*. Wśród krajów unijnych Polska wypada najgorzej już trzeci rok z rzędu. W najnowszym zestawieniu uzyskała zaledwie 13 proc. na 100 możliwych. Gorsze wyniki mają jedynie Białoruś (12 proc.), Armenia i Rosja (8 proc.), Turcja (4 proc.) oraz Azerbejdżan (2 proc.).- wskazuje Marcin Nowak, dyrektor kreatywny agencji MullenLowe Warsaw, która jest autorką pomysłu kampanii "Jutro w Polsce". -Dlatego w dniu warszawskiej Parady Równości na stronach "Gazety Wyborczej", Gazeta.pl, Wyborcza.pl i Wysokieobcasy.pl ukażą się teksty, które przeniosą nas w przyszłość - pozwolą śledzić przebieg pierwszej wizyty prezydentki RP z żoną w Madrycie, zobaczyć materiał o Miesiącu Dumy w ramówce polskiej telewizji, dowiedzieć się, że Polska znów jest w czołówce rankingu europejskich państw respektujących prawa osób LGBTQA+, a także poznać kilka innych wiadomości przyjaznych tej społeczności i nie tylko.Na głównych stronach serwisów ukażą się też teksty opowiadające o akcji. Zachęcą one do odwiedzenia stronyi dzielenia się w mediach społecznościowych "nagłówkami z przyszłości", jak również do podpisania petycji stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza z postulatami wspierającymi osoby LGBTQA+. Redakcje mediów Agory na bieżąco będą relacjonować sobotnią Paradę Równości w Warszawie, a ich logotypy zmienią tego dnia swoje barwy na tęczowe.- mówi Wiktoria Beczek, koordynatorka treści ds. różnorodności i inkluzywności w Gazeta.pl. -- mówi Aleksandra Sobczak, wicenaczelna i szefowa Wyborcza.pl.Celem kampanii "Jutro w Polsce" jest również zebranie jak największej liczby podpisów pod apelem stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, w którym znajdują się podstawowe postulaty społeczności LGBTQA+ takie, jak: prawo do bezpieczeństwa w szkole i na ulicy, prawo do życia rodzinnego bez strachu o ukochaną osobę, prawo do bycia sobą bez upokorzeń i szykan oraz wiele innych. Apel, który poparło już ponad 8 tys. osób, można podpisać na stronie Chcelepszejpolski.pl.- zauważa Hubert Sobecki, współprzewodniczący Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.Akcję "Jutro w Polsce" wsparło kilkadziesiąt znanych osób, m.in. Agnieszka Holland, Jolanta Kwaśniewska, Andrzej Seweryn, Stanisław Tym, Magdalena Cielecka, Jacek Braciak, Patrycja Markowska, Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Mucha, Sylwia Chutnik, Bart Staszewski i Piotr "Grabari" Grabarczyk. Rozmowy z niektórymi z nich ukażą się w sobotę m.in. w serwisie Plotek.pl.Projekt "Jutro w Polsce" to kolejna współpraca mediów Agory, stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i agencji MullenLowe Warsaw. W 2021 r. Gazeta.pl, Wyborcza.pl, "Gazeta Wyborcza", TOK FM i tokfm.pl, stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza oraz agencja MullenLowe Warsaw wspólnie przeprowadziły kampanię "Bez LGBT+ nie ma Polski", której idea opierała się na "wykluczeniu" liter: L, G, B i T z tekstów na portalach i w serwisach internetowych, na pierwszych stronach gazet oraz w mediach społecznościowych. Akcja została doceniona przez jury prestiżowych konkursów branżowych - otrzymała m.in. IAB Mixx Award oraz nagrody Innovation i Kreatura.