"Wszystkie nasze strachy", "Aida", "Venom 2: Carnage" - filmowe premiery TV na weekend

Łukasz Szewczyk

• Filmowy weekend premier przed telewizorem

• Wśród propozycji: "Wszystkie nasze strachy", "Aida", "Venom 2: Carnage"

Piątek (24 czerwca):

Sobota (25 czerwca 2022)

Niedziela (26 czerwca 2022):

Filmowy weekend rozpocznie horror(Canal+ Premium, Canal+ Online). Wstrząśnięta niespodziewaną śmiercią męża Beth (Rebecca Hall) postanawia zamieszkać sama w domu nad jeziorem, który zbudował dla niej ukochany. Choć stara się ze wszystkich sił funkcjonować normlanie i zachować spokój, wie, że jej życie już nigdy nie będzie takie samo. Sytuacji nie poprawia fakt, że od śmierci męża dręczą ją niepokojące koszmary, w których wzywa ją uwodzicielsko widmo nieznajomej istoty. Wbrew radom przyjaciół, kobieta zaczyna przeszukiwać rzeczy męża w nadziei, że wśród z nich znajdzie odpowiedzi na nurtujące ją pytania. W efekcie odkrywa szereg dziwnych i szokujących sekretów, które tworząc jedną całość stają się kluczem do zagadki, którą postanawia za wszelką cenę rozwikłać.Kolejna piątkowa propozycja to thriller(HBO, HBO Max). Matthieu Vasseur (Pierre Niney) jest utalentowanym analitykiem, specjalizującym się w badaniu czarnych skrzynek. Młody mężczyzna otrzymuje właśnie ambitne zadanie. Polega ono na ustaleniu przyczyn tragicznej w skutkach katastrofy zupełnie nowego samolotu. Gdy sprawa zostaje zamknięta przez władze, Matthieu nie może się oprzeć wrażeniu, że nie jest to słuszna decyzja. Ponownie przesłuchuje więc nagrania z czarnych skrzynek i zaczyna dostrzegać pewne niepokojące szczegóły, które mogą wskazywać na to, że taśma została zmodyfikowana. Wbrew szefowi mężczyzna rozpoczyna własne śledztwo. Uparte poszukiwanie prawdy już wkrótce zaczyna zagrażać nie tylko jego karierze, ale też życiu.Laureat Złotych Lwów na ostatnim festiwalu w Gdyni(Canal+ Premium, Canal+ Online) to nowoczesny dramat obyczajowy oparty na prawdziwej historii Daniela Rycharskiego. Główny bohater, w rolę którego wcielił się Dawid Ogrodnik, jest ekscentrycznym artystą, katolikiem i aktywistą społecznym. Charakterystyczna bluza ozdobiona tęczowymi elementami stanowi jego znak rozpoznawczy, a także jest manifestacją jego poglądów. Jako głęboko wierzący katolik, Daniel mocno angażuje się w sprawy duchowe. Mężczyzna uważa, że Kościół nie powinien być miejscem wykluczenia, a w jego wspólnocie powinna znaleźć się przestrzeń dla każdego bez względu na światopogląd i osobiste wybory. W wyniku dramatycznych wydarzeń decyduje się na wzięcie udziału w odważnej walce w obronie swoich idei i postanawia rozprawić się z homofobią mieszkańców rodzinnej miejscowości. Panuje przekonanie, że jeśli chcesz zobaczyć prawdziwą Polskę, musisz wyjechać na wieś. Ta z filmu przedstawia kraj podzielony pod względem wartości i tolerancji społecznej. Daniel, mimo pozornie spokojnego życia, toczy wiele walk: o swoje miejsce w Kościele, o prawo do miłości dla siebie i innych spotykających się z homofobicznymi wyzwiskami. Lecz również o lokalną społeczność, kiedy staje na czele rolniczego protestu(HBO, HBO Max). Rahne Sinclair (Williams), Illyana Rasputin (Taylor-Joy), Sam Guthrie (Heaton) i Roberto da Costa (Zaga) to czwórka nastoletnich mutantów przetrzymywanych pod obserwacją psychiatryczną w odizolowanym od świata szpitalu. Dr Cecilia Reyes (Braga) uważa, że stanowią oni zagrożenie tak dla siebie, jak i dla całego społeczeństwa, dlatego bacznie ich pilnuje, a jednocześnie stara się ich nauczyć panowania nad mutancimi zdolnościami. Kiedy do pozostałych pensjonariuszy dołącza Danielle "Dani" Moonstar (Hunt), zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Pacjentów nawiedzają halucynacje i wspomnienia dawnych doznań, a ich nowe mutancie zdolności - podobnie jak przyjaźń - zostaną poddane próbie w walce o przetrwanie.Dramat obyczajowy(Cinemax 2, HBO Max) Surowa Lora (Claudia Grob) jest pracownicą socjalną stojącą na czele domu opieki, do którego trafia grupa dziewcząt. Audrey (Anais Uldry), Précieuse (Joyce Esther Ndayisenga) i Justine (Charlie Areddy), które dorastają pod jej skrzydłami, próbują jakoś odnaleźć się w tym systemie. Pierwsza z dziewcząt uprawia seks z nieletnim chłopcem, czym ściąga na siebie poważne kłopoty. Wezwane władze mają wątpliwości, czy Lora radzi sobie z zarządzaniem. To wydarzenie może zburzyć kruchą równowagę i zaufanie, które udało się wypracować między personelem i podopiecznymi.niekwestionowany tryumfator tegorocznej gali rozdania Orłów(Canal+ Premium, Canal+ Online). Akcja rozgrywa się w roku 1995, a główna bohaterka, bośniacka nauczycielka języka angielskiego Aida, pracuje w nalężącej do ONZ bazie w Srebrnicy jako tłumaczka. Kobieta współpracując ze stacjonującym tam wojskiem znajduje się w samym centrum makabrycznych wydarzeń, jakie zbliżają się wraz z nadchodzącymi Serbami i generałem Ratką Mladiciem na czele. Aida, przekazując spanikowanemu społeczeństwu nieprawdziwe, ale uspokajające komunikaty od dowództwa, stara się jednocześnie ratować życie swojego męża i dwóch nastoletnich synów. Film to z jednej strony chwytająca za gardło opowieść o odważnej, jedynej w swoim rodzaju kobiecie, z drugiej - znakomita próba rekonstrukcji historycznych wydarzeń z lipca 1995 roku, w trakcie których armia bośniackich Serbów pod wodzą gen. Ratko Mladića dokonała aktu ludobójstwa na ponad 8 tys. muzułmańskich mężczyzn i chłopców. Zbrodnia dokonana w Srebrenicy, największa od czasu II wojny światowej tragedia Europy, została określona mianem "czystki etnicznej". Historia przeraża tym bardziej, że wszystko to działo się nieopodal strefy bezpieczeństwa ONZ.Z kolei(HBO, HBO Max) to udana kontynuacja hitu z 2018 roku. Eddie Brock (Tom Hardy) i żyjący w jego ciele Venom przyzwyczaili się już do swojego towarzystwa. Pierwszy z nich dobrze zna wady kosmity i interweniuje, kiedy ten chce robić sobie przekąski z każdego kieszonkowca. Ponieważ życie prywatne mężczyzny się nie układa, a Anne (Michelle Williams) planuje ślub z innym, mężczyzna zamierza pobudzić swoją karierę dziennikarską. Szansą na zdobycie przełomowego tematu ma być ekskluzywny wywiad z więźniem z celi śmieci, seryjnym mordercą Cletusem Kasadym (Woody Harrelson). Podczas rozmowy sprawy wymykają się jednak spod kontroli. Okazuje się, że psychopata zna sekret Eddiego. Niebawem staje się gospodarzem Carnage, niezwykle groźnego i przerażającego symbionta. Gdy ucieka z więzienia po nieudanej egzekucji, zaczyna siać zniszczenie. Skłóceni Eddie i Venom muszą naprawić swoją relację, aby wspólnymi siłami go pokonać.(Cinemax 2, HBO Max) Kolumbia 1998 r. Amparo (Sandra Melissa Torres) samotnie wychowuje dwoje dzieci. Pewnego razu po powrocie z nocnej zmiany kobietę czeka niepokojąca niespodzianka. Jej starszy syn Elias (Diego Alejandro Tobón) z jakiegoś powodu nie poszedł do szkoły po swoją młodszą siostrę. Amparo rusza na poszukiwania. W końcu dowiaduje się, że Elias został podczas najazdu armii powołany do wojska. Wkrótce dowódca wyśle go na front. Ma walczyć w pobliżu granicy, co oznacza, że jego los już jest przesądzony. Amparo ma tylko jeden dzień, by uchronić przed straszliwą dolą ukochane dziecko. Kontaktuje się z mężczyzną, który może jej w tym pomóc, ale żąda wysokiego wynagrodzenia. Kwota przekracza możliwości finansowe Amparo, więc zrozpaczona matka zostaje sama ze swoim problemem. Prowadzi karkołomny wyścig z czasem, a przeciwko sobie ma skłonnych do przemocy mężczyzn i skorumpowaną władzę. Choć wie, że wygrana graniczy z cudem, nie poddaje się.