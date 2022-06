Radio Złote Przeboje na wakacje. "Robi Ci urlop, robi Ci lato"

Łukasz Szewczyk

• Dziennikarze Radia Złote Przeboje podpowiadają słuchaczom, jak w ciekawy i niedrogi sposób zorganizować sobie wakacyjne wyjazdy.

• W letniej ramówce rozgłośni nie zabraknie specjalnych programów, konkursów, głosowania na ulubione piosenki

Od poniedziałku, 20 czerwca 2022 r. w ramach akcji "Radio Złote Przeboje robi Ci urlop" słuchacze stacji codziennie otrzymują inspiracje i porady dotyczące wakacyjnych wyjazdów. W specjalnym przewodniku Piotr Jaworski i Jerzy Telesiński podpowiadają wszystkim m.in., do jakich ciekawych i nieoczywistych w Polsce warto wybrać się latem, jak dobrze podróżować bez samochodu i jak zapakować się w mały plecak. Dodatkowo trwa także konkurs, w którym można wygrać pieniądze na organizację letniego urlopu - nawet 6000 zł na rodzinne wakacje nad morzem, w górach lub na Mazurach. Pula nagród to kilkadziesiąt tysięcy zł, a szczegóły konkursu są dostępne na zloteprzeboje.pl.Z kolei w poniedziałek, 27 czerwca ruszy letnia ramówka stacji pod hasłem "Radio Złote Przeboje robi Ci lato".Wakacyjne poranki będą rozpoczynać się już o godz. 6:00. W programie nie zabraknie aktualności, tylko sprawdzonych wiadomości oraz ważnych dla wszystkich odpoczywających informacji o pogodzie w najpopularniejszych polskich miejscowościach wakacyjnych.Z kolei od 10:00 do 18:00 na antenie Radia Złote Przeboje zagości program "Gramy na to, jak na lato" pełen złotych przebojów. W audycji redakcja stacji poleci miejsca w Polsce idealne na spędzenie urlopu, a także podpowie, jak zaplanować go bez rujnowania domowych budżetów i jak się do niego przygotować. Oprócz tego w programie pojawi się specjalny poradnik dla tych, którzy latem są w pracy. Jego autorka, Katarzyna Kwiatkowska z przymrużeniem oka wyjaśni, jak można poczuć wakacyjną atmosferę bez ruszania się z biura, urzędu czy zakładu pracy.Letnie wieczory w Radiu Złote Przeboje także upłyną pod znakiem muzyki - rozgłośnia przypomni największe letnie, złote przeboje z poprzednich lat. W piątkowe i sobotnie wieczory zaproponuje słuchaczom program "Dobra impreza", dedykowany wszystkim spędzającym czas na spotkaniach ze znajomymi, domowych imprezach czy przy grillu.Przez całe wakacje będzie można też wybierać "Złoty Przebój, który robi Ci lato". Na głosujących czekają letnie prezenty od Radia Złote Przeboje, a głosowanie odbywać się będzie na stronie zloteprzeboje.pl. W każdym tygodniu stacja zaprezentuje 20 najczęściej wybieranych piosenek w specjalnym notowaniu, którego będzie można posłuchać w sobotę po godz. 18:00.