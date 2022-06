Jubileuszowe zwieńczenie kolejnego sezonu serialu "Chłopaki do wzięcia" w Polsat Play

Łukasz Szewczyk

• W weekend Polsat Play wyemituje 300 odcinek serii "Chłopaki do wzięcia"

• Jubileuszowy odcinek jest również finałem 21 sezonu serialu.

Mieszkańcy małych miasteczek i wsi poszukują partnerek na całe życie. Są w trudnej sytuacji, bo większość dziewczyn, które znali, wyjechały do pracy do większych miast. Zostali sami, a kandydatek na żony poszukują dyskretnie, aby nie narazić się na żarty. Czym mogą zaimponować dziewczynom? W kultowym już programie "Chłopaki do wzięcia" obserwujemy ich codzienne zmagania oraz wzloty i upadki w ich jakże skomplikowanym życiu uczuciowym.Ich losy widzowie śledzą już od 10 lat (21 sezonów). Przez program przewinęło się kilkudziesięciu bohaterów. Najbardziej znani to Bandziorek, Szczena czy Jaruś. Niektórzy z nich poznali swoje bratnie dusze, części się to nie udało i nadal próbują. Perypetie innych można by opisać stwierdzeniem "to skomplikowane". Czasem, jak w przypadku Daniela, los nie był dla nich zbyt przychylny, a miłość miała tragiczny wymiar. Inni jak Stefan czy Dariusz bardzo dbają o swój wizerunek i wierzą, że elegancki wygląd przykuje uwagę potencjalnych partnerek.Najsłynniejsze dwa przykłady chłopaków, którzy nie są już do wzięcia to Robert "Tancerz" i Jaruś. Obaj są już po ślubie i w obu przypadkach kamera towarzyszyła im podczas ceremonii (odcinki sezonu 20 i 21). Są też nowi bohaterowie, którzy dzięki programowi znaleźli druga połówkę, to Łukasz "Pan Eksperyment", Hadzi i oczywiście Pan Henio. Pamiętne są również kultowe cytaty z serialu np. "Dajcie mnie kawkie" czy "Ryszard, draniu oddaj mi rower", które na stałe weszły nie tylko do rozmów fanów produkcji.Bohaterowie Chłopaków do wzięcia, zdobyli ogromną popularność i sympatię widzów, a serial jest jedną z najlepiej oglądanych pozycji w Polsat Play. Popularności serialu istotnie wpłynęła również na kształt tego kanału. Co tydzień łączna widownia emitowanych w telewizji odcinków serialu oscyluje w okolicy 2 milionów widzów.Za produkcję serialu od początku odpowiadają Irena Morawska dziennikarka, reporterka, scenarzystka filmowa oraz Jerzy Morawski reżyser, scenarzysta, realizator filmów dokumentalnych i członek Polskiej Akademii Filmowej.