Letnie kino i festiwale. Radio Zet, Antyradio, Meloradio i Chillizet na wakacje

Łukasz Szewczyk

• Tegoroczne wakacje w stacjach radiowych Grupy Eurozet zapowiadają się festiwalowo, aktywnie i mocno plenerowo.

• Jak co roku Radio ZET odwiedzi kilkanaście miejscowości ze swoimi akcjami "Przebojowe kino Radia ZET" i "A może nad morze z Radiem ZET?".

• Swoje festiwalowo-plenerowe studia i będą miały również Antyradio, Meloradio i Chillizet

wystartuje 2 lipca. W sobotnie wieczory słuchacze z Krakowa (2.07), Czeladzi (9.07), Radomia (16.07), Bytomia (23.07), Łodzi (30.07), Częstochowy (6.08), Zabrza (13.08), Warszawy/Marek (20.08) i Poznania (27.08) będą mogli nieodpłatnie obejrzeć w swoich autach hity światowego kina. Seanse poprzedzą programy na żywo prowadzone wprost z odwiedzanych miast.Radio ZET zawita też do najpopularniejszych nadmorskich kurortów z akcją(Krynica Morska: 8-9.07, Łeba: 15-16.07, Władysławowo: 22-23.07, Pobierowo: 29-30.07, Kołobrzeg: 5-6.08 i Ustka: 12-13.08). Od piątku do soboty na plażach stacja będzie namawiać do aktywnego wypoczynku. Powstaną radiowe miasteczka, w których w sześciu strefach każdy będzie mógł wziąć udział w sportowych grach, zabawach, zawodach i animacjach. Na uczestników czeka moc wakacyjnych gadżetów. Gospodarzem miasteczek będzie m.in. Kamil Nosel, którego relacje będzie można usłyszeć na antenie.Podczas tegorocznych wakacji Radio Zet zaprosi na największe muzyczne festiwale. Napowstaną radiowe strefy zabawy i odpoczynku. Na ich gości czeka impreza do białego rana. Dodatkowo na Open'er Festival stacja szykuje akcję. W ramach planowanych atrakcji dla jej uczestników przewidziany jest przelot festiwalowym helikopterem Radia ZET i możliwość zobaczenia Trójmiasta i terenu imprezy z lotu ptaka. Na wszystkie wydarzenia, którym patronuje rozgłośnia będzie można zdobyć zaproszenia w konkursach antenowych. Stacja jest również partnerem takich wydarzeń jak:, czySwojei strefy będzie miało również Antyradio. Powstaną one na Open'er Festival i Pol'and Rock Festival. Wzorem lat minionych z obu wydarzeń stacja planuje specjalne relacje live i festiwalowy program do późnych godzin nocnych.będzie również obecne na OFF Festival, Kazimiernikejszyn, Rock na Bagnie, czy CieszFanów Festiwal, a 10 lipca zaprasza na całodniowy muzyczny finał Antyfestu Antyradia 2022, którego gwiazdami będzie Organek, Dezerter oraz Bruklin.Latempatronuje szeregowi imprez i festiwali, na których będzie miało własne studia plenerowe i strefy promocyjne. Wśród nich m.in.: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest, GeoFestiwal na Kadzielni w Kielcach, Edison Festival, czy Dni Mikołajek. Podobne aktywności plenerowe szykuje, które patronuje takim wydarzeniom jak: OFF Festival, Festiwal Lekko, Ladies Jazz Festiwal, czy Salt Wave Festival.