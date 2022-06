Adidas zaprezentował piłkę Al Rihla na nowy sezon Ekstraklasy

Łukasz Szewczyk

• Ekstraklasa oraz adidas prezentują nową piłkę PKO Bank Polski Ekstraklasy na sezon 2022/23.

• Wszystkie mecze rozpoczynających się 15 lipca rozgrywek będą rozgrywane piłką adidas Al Rihla

Adidas Al Rihla to odpowiedź na to, jak zmienia się piłka nożna. Gra staje się coraz szybsza, a więc dokładność i stabilność lotu piłki są niezwykle ważne. Nowa Oficjalna Piłka PKO Bank Polski Ekstraklasy dzięki innowacyjnej konstrukcji utrzymuje znacznie wyższą prędkość podczas lotu.To już dziewiąty model piłki adidas, którym będą grali piłkarze najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce dzięki współpracy adidas i Ekstraklasy trwającej od 2014 roku. Al Rihla, zaprojektowana przy użyciu danych z rygorystycznych testów w laboratoriach adidas, tunelach aerodynamicznych i na boisku, zapewnia najwyższy poziom dokładności i niezawodności na polu gry. Zawdzięcza to m.in. nowemu kształtowi paneli SPEEDSHELL i teksturom powierzchni, a także rdzeniowi CTR-CORE, który zwiększa szybkość i precyzję.Nowa piłka została zaprojektowana również z myślą o środowisku - jest wykonana wyłącznie przy użyciu atramentów i klejów na bazie wody.Nową adidas Al Rihla - Oficjalną Piłką PKO Bank Polski Ekstraklasy - zostanie rozegranych wszystkich 306 meczów tegorocznych rozgrywek. Modelem Al Rihla będą też grać najlepsi piłkarze na świecie podczas zbliżających się Mistrzostw Świata FIFA w Katarze 2022.Nowa piłka jest dostępna w trzech wariantach: profesjonalna piłka meczowa Ekstraklasa PRO, piłka treningowa Ekstraklasa TRN oraz kolekcjonerska piłka mini Ekstraklasa MIN - również dla najmłodszych fanów.