Drugie urodziny Radia Nowy Świat. "Dwie stolice na rocznicę. Smok Syrenkę bierze pod rękę"

Łukasz Szewczyk

• "To nie jest stara Trójka, to nie jest nowa Trójka, to jest Radio Nowy Świat"

• Tak prawie dwa lata temu Wojciech Mann zainaugurował działalność Radia Nowy Świat.

• Za kilkanaście dni rozgłośnia będzie obchodzić drugie urodziny.

Hasło przewodnie tegorocznych obchodów: "Dwie stolice na rocznicę. Smok Syrenkę bierze pod rękę" zobowiązuje, więc w sobotnie popołudnie w krakowskim Kinie pod Baranami odbędzie się spotkanie z Wojciechem Mannem, które poprowadzi Wojciech Bonowicz. Rozmowa odbędzie się z udziałem publiczności, a jej zapis będzie można zobaczyć i usłyszeć w urodzinową niedzielę (10 lipca) po godzinie 12.00 na antenie i na stronie nowyswiat.online. To nie jedyny most łączący dwie stolice. Z Krakowa Dorota Segda i z Warszawy Wojciech Malajkat na antenie Radia Nowy Świat wyznają sobie... pewne uczucie podyktowane przez Michała Rusinka.Także w sobotę rozgłośnia zaprasza na specjalne wydania "Szczytu Wszystkiego" (19.00 - 20.00) oraz "TIP TOP Listy" (20.00-22.00), które nadawane będą z namiotu ustawionego przed siedzibą Radia. Każdy będzie mógł zobaczyć, jak wygląda praca redaktorów.Z soboty na niedzielę, od północy do ósmej rano, czeka Słuchaczy wyjątkowe wydarzenie - pierwsza nocna audycja nadawana na żywo, którą poprowadzi kilkunastu dziennikarzy RNŚ. -- mówi redaktor naczelna Magda Jethon.Niedzielę 10 lipca RNŚ rozpocznie "Urodzinowym Świtem" z Ksenią Maćczak (8.00-10.00). A od 10:00 "...halo, halo, czy Warszawa nas słyszy?", czyli Wojciech Mann będzie łączył się z Grodu Kraka. Od 12.00 radiowcy zapraszają Patronów i Słuchaczy przed siedzibę rozgłośni przy ul. Ostrej 14 w Warszawie. Do 20.00 będzie możliwość podpatrzenia dziennikarzy - Jana Niebudka, Tomasza Raczka, Marcina Kydryńskiego, Katarzynę Kasię, Michała Nogasia - podczas prowadzonych przez nich audycji. To także okazja do spotkania się z innymi redaktorami stacji, m.in. z Wojciechem Malajkatem, Wojciechem Waglewskim, Piotrem Bukartykiem.Obchody zakończą się koncertem Kraków Street Band i Macieja Maleńczuka, tortem i specjalną audycją, którą poprowadzi Marcelina Słomian z udziałem dziennikarzy RNŚ. A to jeszcze nie koniec niespodzianek urodzinowych - o kolejnych redakcja będzie informować na bieżąco.