"Dom Gucci", "Spider-Man Bez drogi do domu, "Pogromcy duchów: Dziedzictwo" w HBO Max

Wśród wybranych serialowych propozycji HBO Max na lipiec widzowie znajdą(od 1 lipca). Jest to miniserial oparty na bestsellerowej powieści szpiegowskiej Johna le Carré o tym samym tytule. To trzymającą w napięciu i wybuchowa historia o szpiegostwie i międzynarodowej grze o wysoką stawkę. Florence Pugh, Alexander Skarsgård i Michael Shannon w rolach głównych.Wśród premierowych propozycji także:(od 13 lipca), czyli czwarty sezon opowieści o codziennym, a raczej conocnym, życiu trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island;(od 13 lipca) - trzeci sezon animowanego serialu komediowego Adult Swim o najlepszych ptasich przyjaciółkach - wolnomyślicielce Tuce i niepewnej Bertie, które podróżują razem przez zmienne koleje życia; oraz(od 15 lipca), czyli trzeci sezon serialu pokazującego paradoks, który zna każdy rodzic, chociaż nigdy się do tego nie przyzna - że jest gotowy oddać życie za swoje dzieci, ale czasem ma też ochotę je zabić. W głównych rolach Martin Freeman oraz Daisy HaggardW lipcu także(data premiery zostanie ogłoszona wkrótce). Drugi sezon animowanego serialu Adult Swim; historia jaskiniowca i dinozaura, dla których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w brutalnym, pierwotnym świecie.(od 20 lipca) to animowany serial Adult Swim; historia osadzona w niedalekiej przyszłości na Florydzie. Trophy Fantasy, wraz z nastoletnią córką Euthanasią ("Annie"), bratem Petem i matką Babą zarządza domem pogrzebowym Tender Endings.Kolejna propozycja to amerykańska wersja serialu(od 21 lipca). Kambodżańska lekarka przyjeżdża do USA, aby uratować życie chorego syna. Kiedy system zawodzi i zmusza ją do ukrycia, staje się "sprzątaczką" dla organizacji przestępczej, wykorzystując przy tym swoją nieprzeciętną inteligencję - premiera: 21 lipcaPojawią się także(od 21 lipca), Malownicza dolina Napa w Kalifornii, winnica, która należy do rodziny Kingów. Biznes winiarski przyniósł im sukces i uznanie. Jednak po nagłym odejściu z firmy głowy rodziny, trójka jego dzieci musi walczyć o władzę, bogactwo i dziedzictwo.Z kolei serial Max Original(od 28 lipca) to kolejna mroczna opowieść o nastolatkach, które mają swoje tajemnice i muszą zmierzyć się z zamaskowanym niebezpieczeństwem. Dwadzieścia lat po tragicznych wydarzeniach z Rosewood, nowe pokolenie zmuszone jest zapłacić za sekretnie popełnione grzechy... nie tylko swoje.Na platformie HBO Max pojawią się także wszystkie sezony serialu(od 10 lipca) wraz ze specjalnym odcinkiem świątecznym, piętnaście sezonów(od 5 lipca), sześć sezonów serii(od 17 lipca), siedem sezonów(od 18 lipca) oraz sześć sezonów(od 25 lipca).Wśród filmowych premier znajdzie się(3 lipca). Historia osadzona we współczesnym Los Angeles. Komik standupowy zakochuje się w światowej sławy śpiewaczce operowej. Tworzą namiętną i czarującą parę. Wraz z narodzinami ich pierwszego dziecka i ich życie wywraca się do góry nogami. Adam Driver i Marion Cotillard w rolach głównych.Kolejna filmowa premiera to(17 lipca). Kiedy Patrizia Reggiani, outsiderka ze skromnego domu wżenia się w rodzinę Gucci, jej niepohamowane ambicje zaczynają odkrywać rodzinne dziedzictwo. Jej zachowanie uruchamia spiralę zdrady, zemsty, a ostatecznie... morderstwa. Obraz zainspirowany szokującą historią rodziny stojącej za włoskim imperium mody. W filmie występują m.in. Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto.Z kolei(24 lipca) to kontynuacja kinowego hitu. Kiedy samotna mama i jej dwójka dzieci przybywają do małego miasteczka, zaczynają odkrywać swoje powiązania z pierwotnymi pogromcami duchów i tajnym dziedzictwem pozostawionym przez ich dziadka.W lipcu do HBO Max trafi także seria filmów o Spider-Manie. Od 1 lipca dostępne będą pozycje: "Spider-Man", "Spider-Man 2", "Spider-Man 3", "Niesamowity Spider-Man", "Niesamowity Spider-Man 2"; od 2 lipca:"Spider-Man Uniwersum"; od 30 lipca: "Spider-Man: Daleko od domu", od 31 lipca: "Spider-Man: Bez drogi do domu".Wśród propozycji dokumentalnych znajdzie się polski film Max Original(7 lipca). Historia amatorskiej drużyny dziewczęcej woltyżerki, która podejmuje wyzwanie wejścia w sportowy świat profesjonalistów. Zawodniczki nie zdają sobie jednak sprawy, jak wiele poświęceń wiąże się z tą decyzjąNatomiast(od 9 lipca) to serial dokumentalny, którego gospodarzami są aktorzy i bracia bliźniacy James i Oliver Phelpsowie (Fred i George Weasley z serii filmów o Harrym Potterze). James i Oliver podróżują po świecie, przedstawiając widzom ciekawe i magiczne miejsca. W każdym odcinku towarzyszy im inny znany gość (np. Maisie Williams czy Haley Joel Osment), wraz z którym podejmują oni ciekawe i często zabawne wyzwaniaPełna lista premier zostanie ogłoszona w terminie późniejszym.