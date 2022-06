Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda

Łukasz Szewczyk

• Urlop nad morzem, miejscy bohaterowie i wspomnienia beztroskich czasów - to przewodnie tematy wakacyjnej ramówki Radia Pogoda.

Motywem przewodnim wakacji w Radiu Pogoda już po raz drugi jest piosenka Haliny Kunickiej "Lato, lato, lato czeka", wybrana w specjalnym plebiscycie przez słuchaczy stacji. Od poniedziałku, 27 czerwca rozgłośnia nadaje program według wakacyjnej ramówki.Dodatkowo, Radio Pogoda rozpoczęło wakacyjny czas specjalną "Potańcówką na początek lata", organizowaną 24 czerwca w Krakowie z Krakowskim Forum Kultury. To także początek wakacyjnej współpracy stacji i KFK.Na czas wakacji po dwuletniej przerwie na antenę Radia Pogoda powróci Turniej Miast. Będzie to już trzecia edycja konkursu, w którym mieszkańcy miast nadawania Radia Pogoda powalczą o potańcówkę w swojej miejscowości. Turniej realizowany będzie na antenie w "Pogodnym Poranku Radia Pogoda", zaś o "Kultowych wakacjach z czasów PRL" opowie słuchaczom codziennie o 12:30 Zygmunt Chajzer.Na antenę Radia Pogoda wróci też Fundusz Wczasów Pogodowych, dzięki któremu w te wakacje stacja wyśle swoich słuchaczy wraz z osobami towarzyszącymi na urlop do Gdyni. Do zabawy tradycyjnie będzie można zgłaszać się poprzez stronę internetową, a finałów słuchać codziennie o 14:30.W programie rozgłośni nie zabraknie też latem poleceń najciekawszych turystycznie miejsc - także tych nieoczywistych, które warto odwiedzić w Polsce. Audycja "Pocztówka z wakacji" pojawi się na antenie o 16:30.Radio Pogoda w wakacje nie zrezygnuje również z audiobooków i przedstawiania słuchaczom wyjątkowych gości. Letnie wieczory w Radiu Pogoda zarezerwowane są dla "Wakacyjnej powieści", wywiadów z gwiazdami i piątkowej "Potańcówki Radia Pogoda" z najpiękniejszymi melodiami na lato.