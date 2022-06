Hitowe hollywoodzkie horrory na lato. "Strach nocy letniej" w Warner TV

Łukasz Szewczyk

• Seria horrorów-thrillerów, klasyk gatunku filmów z dreszczykiem, komediowe potwory - wszystko to czeka na widzów w Warner TV

• W lipcu stacja zaprasza na "Strach nocy letniej", czyli maraton z produkcjami takimi jak "Oszukać przeznaczenie" czy "Piątek trzynastego".

horror może być filmem psychologicznym, zawierać jump scare'y, chwytać za serce i pokazywać nadprzyrodzone zjawiska. To tylko kilka z wielu cech jakościowej produkcji z grozą. Jednak powinna łączyć je jeszcze jedna zbieżność: trzymanie w napięciu. Dzięki Warner TV każdy niedzielny wieczór zostanie zwieńczony dawką ekscytującego napięcia. Zarówno dla fanów kinowego dreszczyku, jak i amatorów, którzy dopiero zaczynają przygodę ze strasznymi filmami.Cykl w lipcu rozpocznie i zakończy się produkcjami z serii(3 lipca i 31 lipca). W fikcyjnym świecie bohaterowie doznają wizji apokalipsy, zanim ona się wydarzy. Wkładają wiele wysiłku, by powstrzymać tytułowe przeznaczenie i odwrócić koleje losu potencjalnych ofiar. Pierwsza część pokazuje starania postaci o powstrzymanie katastrofy lotniczej, a druga wypadku na autostradzie.Warner TV wyemituje też klasyki gatunku z lat 80. Nasycony jump scare'ami(10 lipca). opowiada o bohaterze, który odnawia obóz wypoczynkowy w lesie. Poprzedni został zlikwidowany po serii tajemniczych zabójstw, ale zdeterminowany Steve Christy (aktor) zamierza przyciągnąć turystów do ośrodka. Niestety, odpowiedzialnej za rewitalizację grupie osób zaczynają przydarzać się groźne zdarzenia...Uciekać przed wrogiem z morderczymi zapędami muszą także bohaterowie(24 lipca). Kirsty, główna bohaterka pierwszej części serii, trafia do szpitala psychiatrycznego. Szybko okazuje się, że jest to pułapka i jeden ze specjalistów szpitala chce otworzyć bramy tytułowych piekieł. Kirsty musi uciec przed nim i uwolnionymi z piekła złymi stworami, Cenobitami.Stacja przygotowała również emisję tytułu(17 lipca), gdzie horrorowa konwencja spotyka komediowy sznyt. Bohaterka poprzedzającego tę produkcję filmu, "Amerykański wilkołak w Londynie", mieszka wraz z rodziną we Francji. Należą do społeczności wilkołaków, które stworzyły substancję pozwalającą na przemianę w człowieka nie tylko w trakcie pełni księżyca. Ich losy splątują się z losami trójki turystów przebywających w Paryżu. Wszystkie postaci czeka wiele strasznie komicznych sytuacji i niejedno zaskoczenie.