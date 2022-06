Startuje letnia odsłona cyklu Jazz.PL w radiowej Dwójce

Łukasz Szewczyk

• Radiowa Dwójka przygotowała kolejny wieczór z jazzem.

• W piątek (1 lipca 2022 roku) w Studiu S-3 Polskiego Radia zaprezentuje się - w ramach cyklu "Jazz.PL" - Szymon Mika i Romain Pilon Quartet.

Latem cykl "Jazz.PL" zmienia formułę. -- mówi Roch Siciński, jeden z kuratorów jazzowego cyklu Dwójki. Każdy z koncertów skupiony będzie wokół twórczości wybranej postaci, usłyszymy muzykę Wojciecha Karolaka, Janusza Muniaka, Tomasza Stańki, Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza, Tomasza Szukalskiego i innych. Letnia odsłona cyklu "Jazz.PL" to muzyczny dowód na to, że w jednym miejscu i czasie przeszłość może spotkać się z teraźniejszością, a nawet przyszłością.W koncercie Jarek Śmietana Recomposed przed słuchaczami radiowej Dwójki wystąpi Szymon Mika/Romain Pilon Quartet. Polsko-francuski zespół powróci do utworów zawartych na albumie "Speak Easy", który jest zapisem spotkania Jarka Śmietany z Johnem Abercrombiem. -- mówi Szymon Mika. O Jarku Śmietanie wspominał na antenie Dwójki lider zespołu tak: -. Z kolei Johna Abercrombiego Szymon Mika poznał siedem lat temu, kiedy został laureatem Pierwszej Nagrody w Międzynarodowym Konkursie Gitarowym im. Jarka Śmietany.Szymon Mika to jeden z najbardziej utytułowanych gitarzystów jazzowych w Polsce, który zachwyca dojrzałą grą, dopracowanym brzmieniem i profesjonalnym warsztatem. Zdobywca Pierwszej Nagrody na Międzynarodowym Jazzowym Konkursie Gitarowym im. Jarka Śmietany, Grand Prix Indywidualność Jazzowa na festiwalu Jazz nad Odrą oraz wielu innych nagród i wyróżnień. W 2016 roku uzyskał tytuł magistra z wyróżnieniem na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, naukę kontynuował w Bazylei na Jazz Campus. W latach 2017-2018 brał udział w szwajcarskim projekcie Focusyear, przy okazji którego występował u boku takich artystów jak: Dave Holland, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Joshua Redman, Avishai Cohen i wielu innych. Na co dzień koncertuje z czołówką europejskich muzyków, współtworząc nietuzinkowe projekty. O jego grze z entuzjazmem wypowiadały się takie osobowości jak Peter Bernstein, Mike Stern czy John Abercrombie. Występował na licznych festiwalach muzycznych w Polsce i zagranicą, między innymi Montreux Jazz Festival czy Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy Pod Baranami. Komponuje także autorską muzykę, która znalazła się do tej pory na 8 płytach w tym dwóch - "Unseen" i "Togetherness" - nagranych z autorskim triem, współtworzonym przez Ziva Ravitza i Maxa Muchę. Oprócz tego zrealizował ponad 20 płyt jako muzyk sesyjny, a także wykonuje i komponuje muzykę do filmów.Podczas jazzowego wieczoru w Studiu S-3 Polskiego Radia wystąpią: Szymon Mika (gitara), Romain Pilon (gitara), Piotr Narajowski (kontrabas) i Łukasz Żyta (perkusja).Koncert poprowadzi Piotr Metz."Jazz.PL" w każdy piątek o godz. 18:00 - dla publiczności w studiu S3 Polskiego Radia, dla Słuchaczy na antenie Dwójki, a także w transmisji wideo na portalach Facebook, YouTube i na stronie internetowej stacji.