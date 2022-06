Turecki serial "Zakazany owoc" w TVP2

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Dwójka rozpoczęła emisję tureckiego serialu "Zakazany owoc"

• To historia dwóch sióstr, które mieszkają w ubogiej dzielnicy Stambułu.

"Zakazany owoc" to historia dwóch sióstr o kompletnie odmiennych charakterach - Yilidz i Zeynep. Kobiety mieszkają razem w ubogiej dzielnicy Stambułu. Yildiz marzy o dostatnim, wystawnym życiu i wierzy, że pewnego dnia spotka przysłowiowego księcia z bajki, za którego bogato wyjdzie za mąż. Tymczasem Zeynep to skromna dziewczyna, która cieszy się z drobnych przyjemności i ma proste marzenia. Życie sióstr zmienia się diametralnie, kiedy poznają przystojnych i bardzo bogatych biznesmenów.Telenowela rozpoczyna się z perspektywy Yilidz, która wspomina swój nieudany związek i relacje z siostrą Zeynep. Kobieta rozważa również propozycję Ender Argun - przedstawicielki wyższych sfer, która zaproponowała Yilidz pracę u siebie w domu i powierzyła dodatkowe, tajne zadanie - młoda dziewczyna ma uwieść męża swojej pracodawczyni, kobieciarza ze złą reputacją. Ender chce zdobyć dowód, że mąż ją zdradza - w ten sposób chce doprowadzić do rozwodu i przejąć część majątku.Emisja serialu "Zakazany owoc" od poniedziałku do piątku o godz. 17:15 na antenie TVP2.