"Poranny rogal". Nowy program śniadaniowy w Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• Zoom TV rozpoczyna emisję nowego programu śniadaniowego "Poranny rogal"

"Poranny rogal" to porcja pozytywnej energii na cały dzień. W każdym wydaniu znajdą się najciekawsze i aktualne informacje z różnych dziedzin: od gospodarki, przez kulturę, aż po nowinki ze świata show-biznesu. W programie nie zabraknie także rekomendacji wydarzeń kulturalnych: koncertów, premier filmowych i wystaw. Widzowie dowiedzą się także, jaką płytę koniecznie spakować do walizki i które książki zapewnią rozrywkę podczas letniego lenistwa. A wszystko to podane w przystępny sposób, często okraszone satyrycznym komentarzem prowadzących, na luzie i spontanicznie.Gospodarzami wakacyjnego programu będą duety, tworzone przez satyryków, aktorów, kabareciarzy i muzyków: Krzysztof Skiba i Jacek Kawalec, Kajra i Sławomir, Katarzyna Zielińska z siostrą, Łukasz i Beata Rybarscy oraz Katarzyna Pakosińska z mężem. Prowadzący będą przeczesywać internet i prasę, maglować, komentować, wymieniać spostrzeżenia i wplatać anegdoty z życia prywatnego. Typowe studio nagraniowe zamienią zaś na ulubioną kawiarnię, prywatne mieszkanie lub plener.- mówi Katarzyna Białek, Dyrektor Programowa Zoom TV.Premierowy odcinek, który poprowadzą Krzysztof Skiba i Jacek Kawalec już w poniedziałek 4 lipca o godz. 7:45. Widzowie będą mieli okazję dowiedzieć się m.in. jak zmieniają się zwyczaje wakacyjne Polaków, kim jest John Szczecina, na czym paparazzi przyłapali Krzysztofa Rutkowskiego, jaką dietę cud stosuje Danuta Martyniuk i co słychać u Krzysztofa Ibisza.