Grupa TVN coraz bardziej stawia na sport. "Była to bardzo dobra decyzja"

Łukasz Szewczyk

• Grupa TVN coraz częściej pokazuje wydarzenia sportowe w kanałach naziemnych, dzięki czemu sukcesywnie wzmacnia swoją pozycję na rynku.

- powiedziała Dorota Żurkowska, dyrektor Eurosportu w Polsce i Członek Zarządu TVN.W ostatnich miesiącach Grupamocniej postawiła na sport. Od początku sezonu 2021/22 wszystkie konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich rozgrywane poza Polską transmitowane są na głównej antenie TVN. Rywalizacja o Kryształową Kulę przyniosła stacji średnio 16-procentowy udział w rynku, co oznacza wzrost o aż 255% w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednich latach. Jeszcze wyższy wzrost udziału - o aż 308% w porównaniu z 2021 rokiem - przyniósł finał Roland-Garros, w którym Iga Świątek zdobyła drugi tytuł Wielkiego Szlema w karierze.Wielkie wydarzenia sportowe zagościły także w ramówkach kanału, który transmitował wybrane mecze styczniowych mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn, zwiększając dzięki temu swój udział w rynku w danych pasmach godzinowych o 111%. Jeszcze więcej - aż 140% - zyskała antena TTV na transmisjach rozgrywanych w Polsce rund Speedway Grand Prix - w Warszawie i Gorzowie Wielkopolskim. W ciągu minionych siedmiu miesięcy na antenach otwartych Grupy TVN widzowie mogli obejrzeć ponad 100 godzin transmisji sportowych.Głównymi kanałami sportowymi grupy Warner Bros. Discovery w Polsce są Eurosport 1 i Eurosport 2, a platformą dającą pełny dostęp do kanałów telewizyjnych, a także ogrom dodatkowego kontentu jest Eurosport Extra w Playerze. Przez cały rok fani sportu mogą oglądać tam tysiące godzin transmisji z najważniejszych wydarzeń sportowych świata. Filarami oferty Eurosportu są m.in. trzy turnieje tenisowego Wielkiego Szlema; sporty zimowe, w tym skoki narciarskie i narciarstwo alpejskie; żużel na czele z cyklem Speedway Grand Prix; wyścigi kolarskie w tym wielkie toury; europejskie puchary w piłce ręcznej; snooker; sporty motorowe; wspinaczka sportowa i igrzyska olimpijskie.