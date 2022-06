HBO zapowiada "True Detective: Night Country" z Jodie Foster

Łukasz Szewczyk

• HBO zamówiło serial "True Detective: Night Country"

• Autorką jest Issa Lopez, w serialu wystąpią Kali Reis i Jodie Foster

HBO zamówiło serial obyczajowy "True Detective: Night Country", którego showrunnerką, scenarzystką, reżyserką i producentką wykonawczą jest Issa López. W rolach głównych w serialu wystąpią Jodie Foster i Kali Reis. Foster będzie pełnić także obowiązki producentki wykonawczej. Produkcja będzie kolejną odsłona antologii serialowej "Detektyw (True Detective) i zostanie nakręcona w Islandii.Kiedy w Ennis na Alasce zapada długa zimowa noc, bez śladu znika sześć osób obsługujących Arktyczną Stację Badawczą Tsalal. Aby rozwiązać tę sprawę, policjantki Liz Danvers (Jodie Foster) i Evangeline Navarro (Kali Reis) będą musiały zmierzyć się z mrokiem, także tym, który noszą w sobie, i stanąć twarzą w twarz z niedającymi spokoju prawdami, które kryją się pod wieczną zmarzliną.- mówi Francesca Orsi, Executive Vice President, HBO ProgrammingIssa López pełni funkcję showrunnerki, scenarzystki, reżyserki oraz producentki wykonawczej. Jodie Foster występuje w serialu, jak również pełni funkcję producentki wykonawczej. Producentami wykonawczym dla PASTEL są Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak. Alan Page Arriaga pełni funkcję scenarzysty i producenta wykonawczego. Pozostałymi producentami wykonawczymi są Anonymous Content, Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga oraz Nic Pizzolatto.Kali Reis zadebiutowała jako aktorka w niezależnym filmie "Catch The Fair One". Razem z reżyserem Josefem Kubotą Wladyką pracowała nad fabułą filmu i otrzymała od jury specjalne wyróżnienie dla najlepszej aktorki na Tribeca Film Festival, gdzie film zdobył nagrodę publiczności. Była również nominowana do nagrody Film Independent Spirit Awards w kategorii najlepsza rola kobieca. Kali wystąpiła również ostatnio u boku Seana Penna i Tye'a Sheridana w filmie "Black Flies" w reżyserii Jean-Stephane Sauvaire. Kali jest mówczynią motywacyjną oraz aktywnie wspiera ruch zaginionych i zamordowanych rdzennych kobiet i dziewcząt. Uczy młode kobiety, jak walczyć zarówno czynem, jak i słowem z atakami na rdzenną ludność.