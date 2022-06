Rockowe wakacje z Rock Radiem

Łukasz Szewczyk

• Piątkowe koncerty nadawane z Hard Rock Cafe w Warszawie w ramach 2. edycji Festiwalu Klasyki Rocka oraz kolejna odsłona Wielkiego Testu z Klasyki Rocka to kluczowe elementy wakacyjnej ramówki Rock Radia w 2022 r.

Od maja trwa 2. edycja konkursu Rock Radia Festiwal Klasyki Rocka. To szansa dla początkujących artystów na wejście z przytupem na polską scenę rockową. Udział w konkursie biorą zespoły grające rocka, które będą mogły zadebiutować na antenie radiowej i powalczyć o nagrodę główną - 10 000 zł i możliwość nagrania płyty w Akademii Rocka.Do 30 czerwca słuchacze głosują w sieci na najlepszy cover, wskazując 8 półfinalistów spośród wszystkich zgłoszonych składów. Już od 1 lipca w każdy piątek wakacji w Hard Rock Cafe w Warszawie odbywać się będą koncerty zespołów, które większością głosów przeszły do półfinału Festiwalu Klasyki Rocka. Ten etap konkursu zakończy głosowanie na najlepszy zespół. Wielki finał Festiwalu Klasyki Rocka na żywo zaplanowany jest na wrzesień. Więcej informacji o festiwalu - na https://festiwal.rockradio.pl/ Natomiast 27 czerwca antenie Rock Radia rozpoczęły się eliminacje do kolejnej, 4. już odsłony Wielkiego Testu z Klasyki Rocka. Uczestnicy z największą liczbą punktów razem z gwiazdami wezmą udział w finale zabawy, który odbędzie się 26 sierpnia w Hard Rock Cafe w Warszawie. Zwycięzcy zgarną tytuł mistrza oraz 5000 zł, które jak co roku przekażą na Warszawskie Hospicjum Dla Dzieci. Więcej o Wielkim Teście z Klasyki Rocka - już wkrótce na rockradio.pl.Oprócz tego Rock Radio przygotowało nowości programowe. W porannej audycji "Powstanie Rock Radia" pojawi się nowy, wakacyjny konkurs "Porno czy telenowela", w którym słuchacze - po krótkim cytacie - będą musieli wskazać jego poprawne źródło. Między 10:00 a 20:00 w audycji "Cały rock wakacje" redakcja stacji zagra najlepszą klasykę rocka na lato, a po 19:00 w przewodniku po najlepszych rockowych wydarzeniach wakacji, czyli programie "Rock Radio na trawie" rozdawać będzie zaproszenia oraz bilety na koncerty i festiwale.W tym roku Rock Radio patronuje m.in. festiwalowi Zew się budzi w Cisnej (24-27 czerwca), Charlotta Rock Festiwal (druga odsłona - 17 lipca) oraz Czochraj Bobra w Namysłowie (14-17 lipca).