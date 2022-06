Netflix na lipiec. "Gray Man", "Stranger Things 4", "Resident Evil: Remedium", "Singiel w Nowym Jorku"

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery lipca, dzień po dniu, na platformie Netflix

• Wśród nich m.in.: "Gray Man", "Stranger Things 4", "Resident Evil: Remedium", "Jak urządzić Sex Room", "Zbuntowani 2, "Singiel w Nowym Jorku", "Kung Fu Panda: Smoczy rycerz"

Netflix - wykaz premier na lipiec 2022 roku:

Lipiec w Netflixie rozpocznie się od premiery(od 1 lipca). Przyjaciele są rozproszeni po świecie, ale z wielką determinacją stawiają czoło przerażającej przyszłości. To jednak dopiero początek. Początek końca.W nowym serialu(od 8 lipca) dwie kumpele w ostatniej klasie liceum czynią rozpaczliwe wysiłki, żeby ktoś je zauważył. Ale kiedy jedna z nich staje się duchem, musi zmienić taktykę - póki może. W lipcu widzów czeka(od 8 lipca). Uzbrojeni ludzie otaczają więzienny zakład psychiatryczny i odcinają całą łączność. Ich celem jest seryjny morderca Simón Lago. Sześć odcinków, jedna noc.Wśród serialowych premier(od 14 lipca). Niemal 30 lat po odkryciu wirusa T dochodzi do wybuchu epidemii, który ujawnia mroczne sekrety Korporacji Umbrella. Serial nawiązujący do popularnej serii gier. Z kolei w(od 20 lipca) Mel próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jack zmaga się z przeszłością, która sabotuje jego przyszłość. Zjawiają się nowe twarze. Z nowym sezonem wraca także pełen dramatów i konfliktów serial dla młodzieży(od 27 lipca).Premierę będzie miał także serial(od 29 lipca). Nowojorski agent nieruchomości po 17 latach rozstaje się z partnerem i musi zaczynać życie od nowa jako singiel po czterdziestce. Łatwo nie będzie. Pojawi się też(od 29 lipca). Traumatyczne doświadczenia Rosy z 1929 roku wpływają na jej małżeństwo i przyszłość jej brata. Dziesięć lat później Luna ma złamane serce, ale zakochuje się ponownie.Dla młodszych widzów przygotowano animowany serial(od 14 lipca). Legendarny wojownik Po wyrusza z elitarną angielską rycerz na wielką misję, aby odzyskać magiczną broń i swoją reputację - oraz uratować świat. Przygotowano nowy sezon serialu animowanego dla całej rodziny osadzonego w świecie znanym z popularnych filmów, czyli(od 21 lipca).W tym serialu dokumentalnym(od 12 lipca) pisarz Michael Pollan prezentuje historię i zastosowanie psychodelików, takich jak LSD, psylocybina, MDMA i meskalina. Z kolei w pikantnym reality showprojektantka Melanie Rose obmyśla erotyczne renowacje dla par. Od rock'n'rollowych lochów po luksusowe spaWśród filmowych premier(od 22 lipca). Gdy najlepszy i najskuteczniejszy, a przy tym zupełnie anonimowy agent CIA przypadkowo odkrywa mroczne sekrety agencji, psychopatyczny były współpracownik wyznacza nagrodę za jego głowę, rozpoczynając globalną obławę prowadzoną przez międzynarodowych zabójców.Dla kinomanów przygotowano także premierę filmu(od 6 lipca). Claire i Aidan ustalają, że rozstaną się przed pójściem na studia. Czy wyjątkowa randka pożegnalna uratuje ich miłość? Premierę będą miały także(od 15 lipca). Osiem lat temu Anne Elliot dała się przekonać, żeby nie wychodzić za przystojniaka z biednej rodziny. Czy gdy spotkają się znowu, znowu zrezygnuje z szansy na miłość?Dla młodszych widzów animowany film(od 8 lipca). Mała gapowiczka wypływa na szerokie wody z legendarnym łowcą morskich potworów. Wspólnie tworzą nową fascynującą historię• od 1 lipcaStranger things 4: część 2• od 2 lipcaPamiętnik mojego wyzwolenia• od 6 lipcaControl Z: sezon 3Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzyUncle from another worldKing of StonksDziewczyna ze zdjęciaŚwiat Karmy: sezon 3• od 8 lipcaBoo, BitchCapitani: sezon 2Jak urządzić sex roomRanveer Singh i Bear Grylls kontra dziczBardzo długa nocMorska bestiaKlejnotPowrót klątwyNiebezpieczne związki• od 11 lipcaDolina umarłychWszystko dla jojo• od 12 lipcaBill Burr: live at red rocksJak zmienić swój umysłMorderca mojej córki• od 13 lipcaDrwal z Vancouver island: sezon 2D.b. Cooper: nieuchwytny porywaczNie przestawajcie marzyć: życie i dziedzictwo SzimonaPeresaPod słońcem AmalfiW piekle tajskiego boksuNiezwykła prawniczka wooSintonia: sezon 3• od 14 lipcaKung fu panda: smoczy rycerzResident Evil: remedium• od 15 lipcaKrólowa wioskiMagik na boiskuPerswazjeFarzarMamo, nie rób tegoRemarriage & DesiresAlba• od 18 lipcaLive is lifeStorybots: laugh, learn, sing: collection 2: learn toReadMy little pony: a new generation: sing-along• od 19 lipcaDavid a. Arnold: It ain't for the weak• od 20 lipcaVirgin River: sezon 4• od 21 lipcaPark Jurajski: obóz kredowy: sezon 5• od 22 lipcaDmuchacze szkła: sezon 3Gray Man• od 23 lipcaAlchemia duszod 25 lipcaKoci domek Gabi: sezon 5• od 26 lipcaDi4riUliczne jedzenie: USA• od 27 lipcaNajbardziej znienawidzony człowiek w internecieDomy na miarę marzeń: sezon 3PipaMistrzowie renowacji samochodów: sezon 4Zbuntowani: sezon 2• od 28 lipcaO mały włosOggy i karaluchy: nowe pokolenieAnother SelfOddychaj• od 29 lipcaFanáticoSingiel w Nowym JorkuOdwet: Cheerleaderki w akcjiKrólowa piękna z Jerozolimy: sezon 1 część 2Purpurowe sercaAspiracjeDetektyw Conan: herbatka u zero