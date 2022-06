Rafał Madajczak redaktorem naczelnym Gazeta.pl (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Od lipca 2022 roku Rafał Madajczak będzie redaktorem naczelnym Gazeta.pl.

• To całkowicie nowe stanowisko w strukturach portalu, który ma ambicję wyróżniać się w internecie oraz tworzyć innowacyjne i społecznie zaangażowane medium na nowe czasy.

Rafał Madajczak redaktorem naczelnym Gazeta.plRafał Madajczak jako dyrektor kreatywny Gazeta.pl był współtwórcą m.in. "Alarmu dla klimatu" - najbardziej zasięgowej akcji w historii portalu, a także wielu nagradzanych projektów i kampanii, jak "Historia bez Polki", "Odbetonowani" czy "Nie karm Putina".- mówi Agnieszka Siuzdak, dyrektorka pionu Gazeta.pl.Jako redaktor naczelny Gazeta.pl Rafał Madajczak będzie nadzorował pracę wydawców strony głównej portalu oraz dział rozwoju marki, a także odpowiadał za jakość i dobór treści tworzonych we wszystkich redakcjach Gazeta.pl. Do jego obowiązków będzie należało stanie na straży deklaracji redakcyjnej Gazeta.pl oraz tworzenie i realizacja świeżej i atrakcyjnej linii redakcyjnej, która położy nacisk na aktywizm oraz innowacyjność.- mówi Rafał Madajczak, nowy redaktor naczelny Gazeta.pl. -Rafał Madajczak od 2020 r. pełnił rolę dyrektora kreatywnego Gazeta.pl. W tym czasie portal prowadził liczne nagradzane projekty i akcje zasięgowe we współpracy z zewnętrznymi organizacjami takie, jak "Alarm dla klimatu" z Koalicją Klimatyczną, "Bez LGBT+ nie ma Polski" z Miłość Nie Wyklucza, agencją MullenLowe, Radiem TOK FM i "Gazetą Wyborczą" czy "Nie karm Putina" ze stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze i serwisem Ukrayina.pl.Rafał Madajczak jest twórcą serwisu satyrycznego ASZdziennik.pl, który należy do portfolio Grupy naTemat (Glob360). Jako redaktor naczelny tej witryny zasłynął wraz z zespołem wiralowymi materiałami komentującymi bieżące sprawy polityczne, gospodarcze i kulturalne. Od listopada 2018 r. pełnił funkcję dyrektora kreatywnego naTemat360. Wcześniej pracował jako dziennikarz w "Rzeczpospolitej" i "Przekroju", współtworzył serwis o polityce Pardon.pl oraz segment kabaretowy programu "Szymon Majewski Show" w telewizji TVN.W procesie tworzenia strategii contentowej nowego redaktora naczelnego Gazeta.pl jako doradca ds. strategii będzie wspierać Filip Połoska, współzałożyciel grupy kreatywnej NOWY®ŁAD i były międzynarodowy redaktor naczelny NOIZZ.