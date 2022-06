Transmisje z kolejnej rundy Rajdowych Mistrzostw Europy w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Najlepsze załogi "starego kontynentu" wracają na szutrowe odcinki specjalne

• W najbliższy weekend odbędzie się kolejna edycja Tet Rally Liepaja.

• Widzowie Motowizji będą mogli zobaczyć na żywo dwa odcinki specjalne.

Rajd Lipawy organizowany jest od 2013 roku. Już wtedy była to runda ERC, ale początkowo zawody odbywały się na początku sezonu i na śniegu oraz lodzie. W sezonie 2016 łotewska runda mistrzostw Europy została przeniesiona na jesień, a kierowcy zaczęli jeździć na luźnej nawierzchni. Później datę rajdu zmieniono na wiosenną, a od pandemicznego sezonu 2020 Rajd Lipawy znalazł miejsce w kalendarzu latem.Faworytem lokalnej publiczności będzie Martins Sesks. Były rajdowy mistrz Europy juniorów startuje w domowej eliminacji regularnie od 2014 roku i w sezonie 2019 stanął na podium, zajmując trzecie miejsce. Sesks wraz z Renarsem Francisem przesiądzie się do pełnoprawnego auta Rally2, więc będzie mógł powalczyć o zwycięstwo.Na starcie pojawi się cała czołówka tegorocznych Rajdowych Mistrzostw Europy. Listę zgłoszeń otwierają hiszpańscy liderzy klasyfikacji generalnej Efren Llarena i Nil Solans. Za nimi jest trzeci po czterech rundach Simone Tempestini. Kandydatów do wygranej jest jednak dużo więcej. Jednym z nich jest Tom Kristensson. Szwed prowadzi w Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i podczas ORLEN 78. Rajdu Polski był bardzo bliski zwycięstwa. Największe oczekiwania będą związane z Haydenem Paddonem. Nowozelandczyk ostatnie dwa i pół roku spędził na startach w swojej ojczyźnie, a start w Rajdzie Lipawy będzie rozgrzewką przed powrotem do Rajdowych Mistrzostw Świata.Polscy kibice też będą mieli za kogo trzymać kciuki. Bracia Łukasz i Tomasz Kotarbowie kontynuują swoją pierwszą kampanię w mistrzostwach Europy podobnie jak Igor Widłak z Danielem Dymurskim, którzy prowadzą w klasyfikacji ERC3. Na końcu jechać będą także Hubert Laskowski oraz Tymoteusz Jocz. Dwóch młodych Polaków rywalizuje poza ERC, ale z pewnością warto będzie obserwować ich poczynania w autach Rally3.Rajd Lipawy rozpoczyna drugą połowę sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy. Dzięki sukcesowi transmisji z ORLEN 78. Rajdu Polski, Motowizja pozyskała prawa do pokazywania rywalizacji na żywo także podczas kolejnych rund tegorocznych mistrzostw. Z łotewskiej rundy kanał sportowo-motoryzacyjny będzie transmitował dwie niedzielne próby - OS10 Tebra i OS12 Liepaja, będący dodatkowo punktowanym powerstagem.Dodatkową atrakcją dla widzów będzie specjalne studio z udziałem komentatorów - Gabriela Borowego i Michała Adamiuka, którzy z zaproszonymi gośćmi będą rozmawiać o tym, co się dzieje podczas rywalizacji, a także o tym co ważne obecnie w sporcie rajdowym.Niedziela (3 lipca):• godz. 12.35: Studio rajdowe• godz. 13.00: Transmisja OS10 Tebra 1• godz. 16.00: Transmisja POWERSTAGE OS12 Tebra 2• godz. 17.50: Studio rajdowe