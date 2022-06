Tour de France w specjalnej odsłonie na platformach Eurosportu

Łukasz Szewczyk

• Każdy etap od startu do mety, ciekawy komentarz i dodatkowe formaty vlogowe w mediach społecznościowych

• Eurosport pokaże rozpoczynającą się w piątek (1 lipca 2022 roku) Wielką Pętlę wbogaty i angażujący sposób

W Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze miłośnicy kolarstwa obejrzą każdy etap najbardziej prestiżowego wyścigu świata od startu do mety z komentarzem Tomasza Jarońskiego i Dariusza Baranowskiego. Błyskotliwymi spostrzeżeniami dzielić się będą legendy kolarstwa: Alberto Contador i Bradley Wiggins.Na starcie 109. edycji Tour de France stanie czterech Polaków: Rafał Majka (UAE Team Emirates), Łukasz Owsian (Team Akrea Samsic), Kamil Gradek (Bahrain Victorious) i Maciej Bodnar (Team TotalEnergies). Od 1 do 24 lipca peleton przejedzie 3349,8 km. Tegoroczna Wielka Pętla wystartuje w Kopenhadze, a zakończy się tradycyjnie na Polach Elizejskich w Paryżu. W trakcie ponad trzech tygodni kolarze odwiedzą również Belgię i Szwajcarię. Z 21 etapów sześć to etapy górskie, sześć płaskie, siedem pagórkowate, a dwa to indywidualna jazda na czas. Faworytami rywalizacji o żółtą koszulkę będą dwaj Słoweńcy: Tadej Pogaczar i Primoż Roglicz.Tour de France to nie tylko fantastyczna rywalizacja kolarska, ale także fenomen kulturowy i jedna z najsłynniejszych wizytówek Francji. Na Facebooku Eurosportu codziennie publikowane będą krótkie filmy, w których Tomasz Jaroński opowie o najciekawszych, choć nie zawsze oczywistych, atrakcjach turystycznych mijanych przez peleton. Z kolei Michał Kempa, który część wyścigu będzie śledził z Francji, przekaże w codziennym vlogu atmosferę z punktu widzenia kibica. Po powrocie z Francji Michał Kempa skomentuje także - wraz z Igorem Błachutem - cztery ostatnie etapy Tour de France. Transmisja ta, merytoryczna, ale niekoniecznie z zachowaniem pełnej powagi, dostępna będzie wyłącznie w Eurosporcie Extra w Playerze.W trakcie Wielkiej Pętli na kanale youtube'owym Eurosportu premierę będą miały dwa kolejne odcinki programu "Kempa kontra kolarstwo". W pierwszym kolarz-amator zmierzy się w sprincie z zawodowcem z Voster ATS Team Patrykiem Stoszem, a w drugim będzie walczył z Martą Lach z zespołu Ceratizit-WNT Pro Cycling w podjeździe znanym jako "Rzeźnia w Laskowej".