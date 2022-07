Brytyjski wyścig F1, istotne mecze Ekstraligi - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem przełomu czerwca i lipca w ELEVEN SPORTS będzie wyścig Formula 1 o Grand Prix Wielkiej Brytanii.

• Stacja pokaże na swoich antenach także spotkania 11. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi

• Transmitowany będzie również mecz szwedzkiej Speedway Bauhaus-Ligan

W najbliższy weekend kierowcy Formula 1 spotkają się na słynnym Silverstone Circuit podczas Grand Prix™ Wielkiej Brytanii. Siedem z ostatnich ośmiu wyścigów na tym obiekcie wygrał Lewis Hamilton, ale tym razem o sukces może być mu bardzo trudno, bo obecnie na torach F1® dominują inni kierowcy, jak choćby Max Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc czy Carlos Sainz. Wśród najgroźniejszych rywali Brytyjczyka znajdą się również jego rodacy, George Russell i Lando Norris, którzy podobnie jak on doskonale znają Silverstone. Zawody zaplanowane na ten weekend mogą mieć wielki wpływ na losy walki o mistrzostwo świata, ponieważ prowadzący w klasyfikacji generalnej Verstappen powiększa swoją przewagę nad resztą stawki i jeśli ponownie stanie na najwyższym stopniu podium, to znajdzie się w komfortowej sytuacji przed dalszą częścią sezonu. Konkurenci zrobią wszystko, by mu to uniemożliwić, a szczególnie zmotywowany będzie Leclerc, który przez problemy techniczne i błędy swojego zespołu stracił ostatnio sporo punktów. Czy Monakijczyk zdoła zaprezentować pełnię swoich możliwości?MOJE BERMUDY STAL Gorzów wygrała cztery ostatnie mecze na własnym torze i zajmuje drugie miejsce w PGE Ekstralidze. Stalowcy są bliscy zapewnienia sobie awansu do fazy finałowej z wysokiej pozycji, co daje korzystne rozstawienie przed decydującą walką o mistrzostwo Polski. W 11. kolejce muszą jednak bardzo uważać, bo ich rywalem będzie siódmy w stawce ZOOLESZCZ GKM Grudziądz, który bardzo potrzebuje zwycięstwa, by zwiększyć swoje szanse na kwalifikację do rundy play-off. Gorzowianie postarają się o powtórkę z wiosennego starcia z ekipą z Grudziądza, które wygrali 51:39. Po ich stronie najgroźniejsi powinni być Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculík i Anders Thomsen. Cała trójka jest w świetnej formie, co potwierdziła w miniony weekend, zajmując wszystkie miejsca na podium zawodów o Grand Prix Polski. Thomsen leczy jednak kontuzję i decyzja o jego występie zostanie podjęta na krótko przed zawodami. Natomiast goście liczą przede wszystkim na szybki duet Krzysztof Kasprzak - Fredrik Jacobsen, który ostatnio zdobywa najwięcej punktów swojego zespołu.Ważne dla losów awansu do fazy finałowej spotkanie odbędzie się również we Wrocławiu, gdzie BETARD SPARTA podejmie ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZA Częstochowa. Drużyny te zajmują odpowiednio szóste i piąte miejsce w tabeli i zwycięzca może umocnić swoją pozycję, a przegrany wypaść ze strefy gwarantującej udział w grze o mistrzostwo Polski. Na Stadionie Olimpijskim dojdzie do ciekawie zapowiadającego się pojedynku Macieja Janowskiego w ekipie Spartan z Leonem Madsenem szeregach częstochowskich Lwów. Obaj są zdecydowanymi liderami swoich ekip i w tym sezonie triumfowali w sumie w aż 56 biegach.Na półmetku sezonu zasadniczego szwedzkiej ligi żużlowej Kumla Indianerna i Piraterna Motala zajmują miejsca w środku stawki i liczą się w grze o awans do fazy play-off. Ich bezpośrednia konfrontacja na Ica Maxi Arena będzie istotnym wydarzeniem najbliższej kolejki, bo zwycięzca znajdzie się na czwartym miejscu w tabeli, tuż za czołową trójką z Eskilstuny, Västervik i Gislaved. Widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli zobaczyć w akcji znanych i cenionych zawodników, jak choćby Nielsa Kristiana-Iversena, Vaclava Milika, Norberta Krakowiaka, Chrisa Holdera czy Oskara Fajfera. Wskazanie faworyta tego spotkania jest niezwykle trudne, bo obie drużyny prezentują zbliżony poziom. W pierwszym starciu Piraci wygrali tylko 48:41, dlatego walka o wygraną w dwumeczu i punkt bonusowy zapowiada się ekscytująco.Plan transmisji:Czwartek (30 czerwca):• 18:55 Speedway Bauhaus-Ligan:(Eleven Sports 1)komentarz: Maciej Markowski, Marcin Kuźbicki• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)Piątek (1 lipca):• 13:55 FORMULA 1 LENOVO BRITISH GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 13:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 16:55 FORMULA 1 LENOVO BRITISH GRAND PRIX 2022:(Eleven Sport 1, studio od 16:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 17:30 PGE Ekstraliga:komentarz: Marcin Musiał, Marcin Kuźbickistudio: Joanna Cedrych, Daniel Kaczmarek• 20:15 PGE Ekstraliga:komentarz: Michał Korościel, Jakub Jamrógstudio: Anita Mazur, Rafał Dobrucki, reporter: Maciej Markowski• 22:00- magazynSobota (2 lipca):• 12:55 FORMULA 1 LENOVO BRITISH GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 15:55 FORMULA 1 LENOVO BRITISH GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (3 lipca):• 14:00 FORMULA 1 LENOVO BRITISH GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1)• 15:55(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert SmoczyńskiPoniedziałek (4 lipca):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 21:00(Eleven Sports 1)