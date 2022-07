Fuzja Edipresse Polska z Burda Media Polska zakończona

Łukasz Szewczyk

• Połączenie Edipresse Polska z Burda Media Polska formalnie stało się faktem

W kwietniu 2022 roku Burda Media Polska w drodze transakcji przejęła multimedialne i digitalowe portfolio Edipresse Polska (obecnie Burda Digital), do którego należą popularne serwisy internetowe dla kobiet m.in. Wizaz.pl, Polki.pl, Party.pl, Viva.pl, Mamotoja.pl, Gotujmy.pl, Niania.pl, dwutygodniki Viva i Party, a także magazyny z segmentu true stories30 czerwca 2022 roku sąd dokonał wpisu połączenia spółek Burda Media Polska i Burda Digital (poprzednio Edipresse Polska) do Krajowego Rejestru Sądowego co kończy formalną stronę procesu integracji obu spółekPołączone organizacje działają obecnie jako Burda Media Polska, która ma ambicje zostać liderem w kluczowych kategoriach mediów tematycznych dla kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru beauty, luxury & lifestyle, food oraz parenting.Połączoną spółką Burda Media Polska od 1 lipca jako CEO pokieruje Maciej Klepacki wrazz zespołem zarządzającym: Przemysław Kłobut - Chief Finance Officer; Michał Helman - Chief Commercial Officer; Agnieszka Wicher-Szczesna - Managing Director Luxury & Lifestyle; Jowita Żak - Managing Director Advisory, Food, Gardening & Crafting; Małgorzata Górska - People Culture & Communication DirectorW skład połączonego portfolio wchodzi 20 internetowych portali tematycznych w tym Elle.pl, Glamour.pl, Kobieta.pl, National-geographic.pl, Wizaz.pl, Polki.pl, Party.pl, Viva.pl, Mamotoja.pl, Gotujmy.pl, Niania.pl, które docierają łącznie do 11,5 mln użytkowników, którzy generują 123,8 mln odsłon miesięcznie (źródło: maj 2022, Megapanel/PBI).Burda Media Polska to także ponad 50 tytułów prasowych w skład których wchodzą m.in. magazyny luksusowe i lifestylowe (m.in. ELLE, VIVA!, Glamour, Party), podróżnicze(m.in. National Geographic Polska), poradnikowe (m.in. Claudia, Dobre Rady), kulinarne (m.in. Przyślij Przepis!, Moje gotowanie), ogrodnicze (m.in. Mój piękny ogród), a także magazyny z segmentu true stories oraz książki i kolekcje.Wraz z połączeniem portfolio mediowego Burda Media Polska zaprezentowała połączoną ofertę reklamową oraz nowe struktury zarządzania obszarem sprzedaży. Dotychczasowe produkty reklamowe obu połączonych spółek będą systematycznie rozbudowywane o obszar native & branded content, dedykowane realizacje wideo, projekty niestandardowe, eventy oraz działania w social mediach dla klientów lifestyle & parenting.Również integracji i rozbudowie podlega cały obszar sprzedaży programatycznej & data, który udostępnia do sprzedaży w tym modelu całe portfolio internetowe połączonych spółek.Integracja i połączenie spółek istotnie przyspiesza rozwój obszaru digital w Burda Media Polska i jest kolejnym krokiem w tym obszarze po nabyciu w 2021 roku drogerii internetowej Cocolita.pl.W ramach dalszej transformacji cyfrowej polskiego rynku planowane jest stworzenie hubu technologicznego, który zatrudni kilkudziesięciu programistów i ekspertów UX/UI, którzy będą realizować projekty platform cyfrowych również na rynki zagraniczne.