HBO Max na pierwszą połowę lipca. "Rodzice 3", "Co robimy w ukryciu 4", "Mała doboszka"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na pierwsze dwa tygodnie lipca

Wśród wybranych serialowych propozycji HBO Max na lipiec widzowie znajdą(od 1 lipca). Jest to miniserial oparty na bestsellerowej powieści szpiegowskiej Johna le Carré o tym samym tytule. To trzymającą w napięciu i wybuchowa historia o szpiegostwie i międzynarodowej grze o wysoką stawkę. Florence Pugh, Alexander Skarsgård i Michael Shannon w rolach głównych. Z kolei producenci głośnej komedii "Magic Mike" i tematycznych pokazów na żywo przedstawiają intrygujący i seksowny program(od 1 lipca), w którym grupa mężczyzn przechodzi metamorfozę, żeby upodobnić się do filmowego Magic Mike'a.Lata 80. i(od 1 lipca). Trójka przyjaciół, którzy niedawno skończyli studia i znają się od dziecka, realizuje swoje marzenia na Manhattanie, ale nadal ma ogromny sentyment do rodzinnego, robotniczego miasteczka na Long Island. Kolejna propozycja(od 6 lipca) to serial dla fanów science fiction. Załoga zaciekłych więźniarek ucieka przez galaktykę. Gang porywa ich więzienny statek transportowy w poszukiwaniu współrzędnych Arkadii, mitycznego raju, w którym przestępcy mogą być wolni.Wśród serialowych propozycji także:(od 11 lipca) - niedawno owdowiały ojciec walczy o nowe życiowe otwarcie i przyjmuje od dawna nieobsadzone stanowisko zarządcy budynku w zaniedbanym osiedlu mieszkaniowym;(od 13 lipca), czyli czwarty sezon opowieści o codziennym, a raczej conocnym, życiu trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island;(od 13 lipca) - trzeci sezon animowanego serialu komediowego Adult Swim o najlepszych ptasich przyjaciółkach - wolnomyślicielce Tuce i niepewnej Bertie, które podróżują razem przez zmienne koleje życia;(od 13 lipca) - drugi sezon surrealistycznej opowieści o codziennym życiu trzech szalonych gospodyń domowych w ich zamożnym miasteczku Lemoncurd w stanie Connecticut;(od 14lipca) - opowieści o parze, która oszukała świat, rodzinę i przyjaciół, fingując śmierć mężczyzny. Ich celem było zdobycie pieniędzy z jego ubezpieczenie na życie i uniknięcie bankructwa;(od 15 lipca), czyli trzeci sezon serialu pokazującego paradoks, który zna każdy rodzic, chociaż nigdy się do tego nie przyzna - że jest gotowy oddać życie za swoje dzieci, ale czasem ma też ochotę je zabić. W głównych rolach Martin Freeman oraz Daisy Haggard; oraz(od 15 lipca) - oparta na dowcipnej powieści Nancy Mitford historia Fanny i Lindy, dwóch młodych kuzynek i przyjaciółek, które uczą się miłości i dorosłego życia w latach przed II wojną światową.Miesiąc rozpocznie(1 lipca). Kiedy cenzorka filmowa odkrywa horror, który odnosi się bezpośrednio do tajemniczego zniknięcia jej siostry, postanawia rozwikłać zagadkę stojącą za obrazem. W filmie(2 lipca) tytułowa Wonder Woman próbuje pomóc Vanessie, niespokojnej młodej dziewczynie, która wpadła w sieć niebezpiecznej organizacji znanej jako Villainy Inc. i kierowanej przez dr Cyber.Wśród premier(2 lipca). W postapokaliptycznej węgiersko-ukraińskiej wiosce Ocsenas jest jedyną osobą, która próbuje przetrwać. Mężczyzna pomaga wszystkim, a jednocześnie jest uwikłany w miłosny trójkąt, który określi jego przyszłość.(3 lipca). Dylan Penn w intymnym portrecie młodej kobiety, która usiłuje pogodzić swoje wspomnienia o kochającym ojcu z faktem, że był on najbardziej znanym fałszerzem w historii USA. Sean Penn za kamerą i w jednej z głównych ról.(3 lipca) to historia osadzona we współczesnym Los Angeles. Komik standupowy zakochuje się w światowej sławy śpiewaczce operowej. Tworzą namiętną i czarującą parę. Wraz z narodzinami ich pierwszego dziecka i ich życie wywraca się do góry nogami. Adam Driver i Marion Cotillard w rolach głównych. Z kolei(od 3 lipca) to powieść o kobiecie, która obserwuje upływ czasu obok walizek byłego kochanka (który ma je odebrać, ale nigdy nie przybywa) oraz niespokojnym psie, który nie rozumie, że jego pan go opuścił. Dwie żywe istoty w obliczu porzucenia. Reżyseria i scenariusz Pedro Almodóvar.Widzowie zobaczą także(4 lipca). Po opuszczeniu przestępczej ścieżki, Ray prowadzi uczciwe życie. Kiedy jednak jego przeszłość zostaje odkryta, mężczyzna zmuszony jest wykonać ostatnią brudną robotę. Z filmie(8 lipca) gospodarz telewizyjny kwestionuje swoją śmiertelność i spuściznę po śmierci bliskiego przyjaciela. Kiedy natrafia na niespodziewany list od młodego fana, udaje się do amerykańskiej głuszy w poszukiwaniu sensu życia.Wśród filmowych premier(9 lipca). Podczas wojny w Hiszpanii w 1876 roku sierociniec zostaje zbombardowany, a młoda dziewczyna doznaje ciężkich ram. Ratuje ją kobieta, która daje jej dar życia wiecznego... zmieniając ją w wampira.(10 lipca). Jakob Fabian za dnia pracuje w reklamie firmy tytoniowej, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne. Pewnego dnia zakochuje się w aktorce, ale gdy jej kariera zaczyna się rozwijać, jego perspektywy zaczynają blednąć.(od 7 lipca) to najnowszy polski film dokumentalny Max Original; historia amatorskiej drużyny dziewczęcej woltyżerki, która podejmuje wyzwanie wejścia w sportowy świat profesjonalistów. Zawodniczki nie zdają sobie jednak sprawy, jak wiele poświęceń wiąże się z tą decyzjąSerial(od 7 lipca) pokazuje wydarzenia z 1996 roku. Dwa dni przed Bożym Narodzeniem, producentka telewizyjna Sophie Toscan du Plantier została brutalnie zamordowana w swoim domku letniskowym w Schull w West Cork . Z kolei(id 7 lipca) to bardzo aktualny film dokumentalny, który otwiera oczy na świat publicznego szkalowania. Ta jazda bez trzymanki pokazuje osoby z całych Stanów Zjednoczonych, które zostały publicznie upokorzone.Wśród premier serial dokumentalny(od 9 lipca), którego gospodarzami są aktorzy i bracia bliźniacy James i Oliver Phelpsowie. Podróżują po świecie, przedstawiając widzom ciekawe i magiczne miejsca. W każdym odcinku towarzyszy im inny znany gość (np. Maisie Williams czy Haley Joel Osment), wraz z którym podejmują oni ciekawe i często zabawne wyzwania. W jednym z odcinków odwiedzają PolskęKolejna propozycja to serial HBO(od 11 lipca). Społeczność anarchistów emigruje do Acapulco w Meksyku - trzeciego najniebezpieczniejszego miasta na świecie - aby uciec przed władzą państw i banków. W miarę rozwoju ruchu ich zbiorowe dążenie do alternatywnego życia jest zagrożone przez bogactwo, konflikty, narkotyki i morderstwa(od 13 lipca) to serial dokumentalny o sportowcach, którzy próbują dokonać bezprecedensowych wyczynów w odległych i często zdradzieckich miejscach na świecie. Każdy odcinek przedstawia inną grupę śmiałków, którzy próbują przekroczyć granice ludzkich możliwości.(14 lipca). "Mechaniczna pomarańcza" jest jednym z najwybitniejszych filmów Stanleya Kubricka, a tym samym arcydziełem kina, a jednak film został zakazany przez hiszpański rząd Franco, faszystowską dyktaturę, która rządziła krajem przez ponad 35 lat.(15 lipca) to serial dokumentalny przedstawiający kontrowersyjny kościół Remnant Fellowship i jego przywódczynię, guru dietetyki, Gwen Shamblin Larę. Po zdobyciu sławy Lara założyła kościół, który wkrótce został oskarżony o nadużycia w swoich praktyk.Nowości w HBO Max dzień po dniu (1-15 lipca 2022):• 1 lipcaByć jak Magic Mike, odc. 1-7Mała doboszka, odc. 1-8Marzenia o Manhattanie, odc. 1-6Superman i Lois II, odc. 15Magiczne Magiimiecze, II, odc. 37-38Spider-ManSpider-Man 2Spider-Man 3Niesamowity Spider-ManNiesamowity Spider-Man 2CenzorkaDrużba nie żyjeLil' Buck: Prawdziwy łabędźNiczym tchnieniePachnidło: Historia mordercyParklandPoszukiwana silna kobietaSłynna Bettie PageStuds Terkel słucha AmerykiSunset LimitedSynUkradzione córki: Porwane przez Boko HaramUniwersytet Sing SingWięzienny eksperymentZłość• 2 lipcaZłap mnie, jeśli potrafiszNa zawszeSpider-Man UniwersumWonder Woman: Więzy krwiTęczowa Rubinka, odc. 27-52• 3 lipcaAnnetteDzień flagiLudzki głosNa górzeMonster Beach, odc. 16-48• 4 lipcaKrólowaRun & GunObecność 2EgzorcystaLuther I, odc. 1-6Luther II, odc. 1-4Luther III, odc. 1-4Luther IV, odc. 1-2Luther V, odc. 1-4Westworld IV, odc. 2• 5 lipcaSzóstka z Nebraski, odc. 3Irma Vep, odc. 5Przerwa z Sam Jay II, odc.7Nie z tego świata, odc. 1-22Nie z tego świata II, odc. 1-22Nie z tego świataIII, odc. 1-16Nie z tego świataIV, odc. 1-22Nie z tego świataV, odc. 1-22Nie z tego świataVI, odc. 1-22Nie z tego świataVII, odc. 1-23Nie z tego świataVIII, odc. 1-23Nie z tego świataIX, odc. 1-23Nie z tego świataX, odc. 1-23Nie z tego świataXI, odc. 1-23Nie z tego świataXII, odc. 1-23Nie z tego świataXIII, odc. 1-23Nie z tego świataXIV, odc. 1-20Nie z tego świataXV, odc. 1-20PodjazdySpyciesMorderstwo ze spadochronemBajer z Bel-Air znowu razem• 6 lipcaŚcigany (1993)Bill Maher: a jednak mam racjęBill Maher: Na żywo z OklahomyPrzez galaktykę, odc. 1-8Birdgirl II, odc. 4• 7 lipcaPogoda na miłość, odc. 1-22Pogoda na miłość II, odc. 1-23Pogoda na miłość III, odc. 1-22Pogoda na miłość IV, odc. 1-21Pogoda na miłość V, odc. 1-18Pogoda na miłość VI, odc. 1-24Pogoda na miłość VII, odc. 1-22Pogoda na miłość VIII, odc. 1-22Pogoda na miłość IX, odc. 1-13Morderstwo w Schull, odc. 1-5T.J. Miller: Pedantycznie śmieszny2001: Rozbłyski w ciemnościKrzyżówkowe zagadki: Śmiertelny zjazd15 minut wstyduStado• 8 lipcaDrobiazgiPiloci z TuskegeeWill Ferrell: Ostatnia noc z George'em Bushem• 9 lipcaFantastyczni przyjaciele, odc. 1Pociąg do nieskończoności II, odc. 1-10Igraszki losuCzarnoksiężnik z Krainy OzWszystkie księżyce• 10 lipcaAlf, odc. 1-25Alf II, odc. 1-24Alf III, odc. 1-26Alf IV, odc. 1-24Alf - świąteczny odcinek specjalnyFabian albo świat schodzi na psyZ/wewnątrz, część 1Z/wewnątrz, część 2• 11 lipcaDomostwo, odc. 1-8Anarchiści, odc. 1Westworld IV, odc. 3MikrokosmosPani Henderson• 12 lipcaSzóstka z Nebraski, odc. 4Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 5Irma Vep, odc. 6Przerwa z Sam Jay II, odc. 8Nostromo: Sen niemożliwy Davida Leana• 13 lipcaTuca i Bertie III, odc. 1-2Co robimy w ukryciu IV, odc. 1-2Trzy żwawe Debry II, odc. 1-10Kraniec ziemi, odc. 1Birdgirl II, odc. 5• 14 lipcaZłodziej, jego żona i kajak, odc. 1-4Zakazana pomarańczaKrzyżówkowe zagadki: Zginął-zgadula• 15 lipcaRodzice III, odc. 1-10Pogoń za miłością, odc. 1-3Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin, odc. 1-5Blade Runner 2049Zabić Bin Ladena: Operacja Geronimo