Katarzyna Cichopek poprowadzi nowy program w TVP Kobieta. "Operacja aranżacja"

Łukasz Szewczyk

• Trwają zdjęcia do nowego autorskiego programu "Operacja aranżacja".

• W roli prowadzącej zobaczymy Katarzynę Cichopek, która wraz z architektem Jonatanem Kilczewskim odmieni wnętrza mieszkań polskich rodzin.

• Premiera jesienią w TVP Kobieta

Małe metamorfozy w mieszkaniu potrafią zdziałać cuda. Podnoszą estetykę i funkcjonalność wnętrza,ale również ocieplają rodzinne relacje i sprawiają radość domownikom. W każdym odcinku programu widzowie poznają jedną rodzinę, która marzy o zmianie w swoim domu. Łazienka, kuchnia, czy salon. Przestrzenie zmienią się nie do poznania dzięki: kolorom ścian, tapetom, oświetleniu, ozdobnym zasłonom, gadżetom, renowacji mebli, czy dzięki zmianie aranżacji pomieszczeń realizowanej przy niskim nakładzie budżetu.Program zainspiruje widzów do zmian w urządzeniu domu oraz pokaże jak takie metamorfozy można przeprowadzić przy ograniczonym budżecie. Widzowie znajdą również szereg podpowiedzi jak w prosty i niewyszukany sposób odświeżyć swoje mieszkanie, jak je zaaranżować i sprawić by było bardziej funkcjonalne. Edukacyjny walor programu to także cenne porady praktyczne dotyczące wyboru i wykorzystania materiałów budowlanych, wystroju wnętrz i mebli. Program ma także charakter poradnikowy.Premierę programu "Operacja aranżacja" zaplanowano na wrzesień 2022 roku w TVP Kobieta.