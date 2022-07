Nowa odsłona internetowego serwisu Newsweeka

Łukasz Szewczyk

• Z początkiem lipca ruszyła nowa wersja Newsweek.pl.

• Serwis, obok przejrzystej oprawy graficznej, uporządkowanej struktury treści, gradacji najważniejszych informacji, ułatwia czytelnikom dotarcie do aktualnych i archiwalnych wydań magazynu Newsweek Polska i jego wydań tematycznych.

Projektując nowy Newsweek.pl skupiono się na wygodnym korzystaniu z serwisu także przez użytkowników urządzeń mobilnych. Postawiono na zmiany, które znacząco ułatwiają dotarcie do wartościowych treści, przebudowano menu oraz stronę główną, dodano także wygodne archiwum wydań Newsweeka.W nowej odsłonie serwis zyskał wyselekcjonowane grupy najważniejszych i najpopularniejszych tematów społecznych, politycznych, z zakresu psychologii, biznesu i historii. Pogłębione tematy śledcze i społeczne są prezentowane z wykorzystaniem poszerzonych reportaży zdjęciowych, z nagraniami audio i wideo.- mówi Michał Szadkowski, szef wydawców Newsweek.plZmiany wprowadzono także w aplikacji mobilnej Newsweeka. Nowe, odświeżone wersje na iOS i Androida są już dostępne i można je pobrać ze sklepów Google Play i App Store.Nowa odsłona serwisu została przygotowana pod kierownictwem Beaty Minkiewicz, business ownerki Newsweeka wraz z Michałem Szadkowskim, szefem wydawców Newsweek.pl, dyrektorką artystyczną Newsweeka Magdaleną Mamajek-Mich, Joanną Jażdżyńską, szefową działu UX we współpracy z zewnętrzną agencją Cogision.Serwis Newsweek.pl powstał na Ring Publishing - kompleksowej cyfrowej platformie wydawniczej wykorzystywanej przez media w 13 krajach. Obejmuje ona rozwiązania do tworzenia, publikacji i dostarczania treści do użytkowników, a także narzędzia do automatyzacji i personalizacji treści oraz analityki danych.