Trzeci sezon serialu "Dzielnica strachu" jesienią w Puls 2

Łukasz Szewczyk

• Wyraziści bohaterowie, trzymająca w napięciu fabuła, emocjonujące wątki oraz jubileuszowy 100. Odcinek.

• Jesienią w Puls 2 trzeci sezon serialu kryminalno-obyczajowego "Dzielnica strachu"

Telewizja Puls i ATM Grupa rozpoczęły zdjęcia na planie trzeciego sezonu "Dzielnicy strachu". W rolach głównych występują: Andrzej Młynarczyk, Agata Załęcka, Filip Gurłacz, Grażyna Strachota, Maciej Kosmala, Aleksander Janiszewski, Maja Wachowska, Jagoda Małyszek, Przemysław Furdak, Aleksandra Listwan, a także Lech Dyblik i Bogdan Kalus."Dzielnica strachu" to propozycja kanału PULS 2 dla amatorów mocnych kryminałów. W każdym odcinku widzowie poznają trzymające w napięciu historie, rozgrywające się na Gorczaku - tytułowej niebezpiecznej dzielnicy. W trzecim sezonie emocji będzie jeszcze więcej, a wśród spraw, które będą rozwiązywać dzielnicowi i detektywi śledczy (w tych rolach Andrzej Młynarczyk i Agata Załęcka), znajdą się: sprawa uprowadzenia i zakopania żywcem młodego chłopaka, porwanie noworodka, porachunki gangów narkotykowych, snajper, który zacznie strzelać do niewinnych ludzi, czy kradzież zwłok z grobu.Widzowie poznają również zakończenie wątków z sezonu drugiego. Czy zaginiona dzielnicowa Karolina Wolska (Maja Wachowska) przeżyje i czy królowa gorczakowskiego półświatka, "La Mamma" (Grażyna Strachota), faktycznie zastrzeliła gangstera Czarnego?"Dzielnica strachu" to pierwszy serial, który Telewizja Puls razem z ATM Grupą produkuje dla kanału PULS 2.