"Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" powraca do Polsatu. Nowym prowadzącym Gessler

Łukasz Szewczyk

• Po kilkuletniej przerwie na antenę Polsatu powraca legendarny kulinarny show "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia".

• Na czele najgorętszej polskiej kuchni stanie nowy prowadzący - Mateusz Gessler

Mateusz Gessler prowadzącym "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" / fot. Krzysztof Opaliński / Polsat

Szef kuchni. Restaurator. Prawdziwy geniusz smaku. Urodzony w Polsce, wychowany we Francji obywatel świata. Gotowania uczył się pod okiem szefów kuchni w Paryżu, Londynie, Krakowie i Warszawie. Od 20 lat gotowanie to całe jego życie, bo kocha ludzi i jedzenie. Jest współwłaścicielem czterech warszawskich restauracji oraz nowo otwartej w Szklarskiej Porębie. Jego wyrafinowana kuchnia podbiła serca tysięcy gości i została doceniona przez wielu krytyków kulinarnych.- mówi Mateusz Gessler. -- dodaje.Uczestnicy programu muszą stanąć twarzą w twarz z Mistrzem i sprostać jego oczekiwaniom! To nie będzie łatwe. Na zwycięzcę czeka 100 tysięcy złotych i staż w jednej z restauracji Mateusza Gesslera. W programie "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" piekło nabiera zupełnie nowego znaczenia.- mówi Nina Terentiew, Członek Zarządu, Dyrektor Programowy Telewizji Polsat.Nowa, siódma edycja "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" jesienią 2022 roku w Polsacie.Producentem wykonawczym reality show na zlecenie Telewizji Polsat jest firma Jake Vision.