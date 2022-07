"JedziemyWPolskę". Powraca wakacyjny cykl Wirtualnej Polski

Łukasz Szewczyk

• Wraca wyczekiwana przez czytelników WP, ale i przez dziennikarzy, wakacyjna akacja "Jedziemy w Polskę".

• Reporterki i reporterzy Wirtualnej Polski sprawdzą, jak wygląda wypoczynek na pierwszych od dawna wakacjach, na których epidemia Covid-19 nie gra pierwszoplanowej roli.

W kolejnej edycji "Jedziemy w Polskę" czytelnicy zobaczą ciekawe, nieoczywiste, ale jak zawsze urokliwe i wyjątkowe miejsca. W tym roku z naciskiem na "odpoczywanie budżetowe", bo miejsce pandemii, jako głównego zmartwienia Polaków, zastąpiła drożyzna. Reporterzy podpowiadają więc, czy biwak pod namiotem jest alternatywą dla wynajęcia domku, a także pokażą polskie atrakcje, które niczym nie ustępują słynnym zagranicznym zabytkom i cudom natury.Przez całe wakacje reporterzy i reporterki Wirtualnej Polski będą podróżować po kraju, przygotowując artykuły wzbogacone zdjęciami i nagraniami wideo. Ważnym punktem cyklu "Jedziemy w Polskę" będzie autorski program Klaudiusza Michalca "Polska na weekend", który co tydzień będzie miał premierę na stronie głównej WP i w Telewizji WP. Materiały do cyklu będą przygotowywać także Tomasz Molga, Żaneta Gotowalska, Maciej Szefer, Hubert Ossowski, Michał Krawiel, Magdalena Drozdek, Katarzyna Pawlicka, Hanna Szczypiór, Monika Sikorska.Pierwszy tekst o popularnej, zwłaszcza wśród Wielkopolan, miejscowości Skorzęcin nad Jeziorem Niedzięgiel pt. "Wielkopolska Ibiza. Tu na bramkach zostawiasz godność i rozum" W poprzedniej edycji "JedziemyWPolskę" reporterzy WP odwiedzili popularne wakacyjne miejscowości zlokalizowane m.in. wzdłuż Wybrzeża i w Bieszczadach, sprawdzając, co zmieniło się w turystyce w pandemii oraz badając kontrasty w wyjazdach w wersji premiumi niskobudżetowych.