Premiery Disney+ na lipiec. "High School Musical 3", "Księżniczka", "Nie w porządku"

Łukasz Szewczyk

• Platforma Disney+ ogłosiła listę premier na lipiec 2022

Powraca. Drużyna Wildcats udaje się do kalifornijskiego obozu dla śpiochów, gdzie na wszystkich czeka niezapomniane lato pełne romantyzmu, nocy bez godziny policyjnej i pikników pod gołym niebem. Sprawy jednak na zmianę rozgrzewają się do czerwoności i gwałtownie ochładzają, szczególnie gdy bohaterowie jednocześnie biorą udział w produkcji "Kraina lodu" i kręcą pełen dramatu serial dokumentalny.Z kolei filmto pełna akcji przygoda rozgrywająca się w baśniowym świecie opowiada o tym, jak hart ducha uzdolnionej i groźnej młodej królewny zostaje wystawiony na próbę. Gdy piękna, obdarzona silną wolą młoda królewna odmawia poślubienia okrutnego socjopaty, z którym została zaręczona, zostaje porwana i zamknięta w odległej wieży zamku swojego ojca. Gdy wzgardzony, mściwy zalotnik zamierza przejąć tron jej ojca, królewna musi chronić swoją rodzinę i ocalić królestwo, bez względu na cenę.Wśród filmowych premier także film("Not Okay"). Film śledzi losy aspirującej pisarki bez celu w życiu, bez przyjaciół, bez romantycznych perspektyw i bez żadnych internetowych obserwujących. Pisarka decyduje się pokazać na Instagramie wycieczkę do Paryża w nadziei, że zwiększy tym swoje zasięgi w mediach społecznościowych. Kiedy w mieście świateł dochodzi do przerażającego incydentu, pisarka nieświadomie zostaje uwikłana w kłamstwo większe , niż mogłaby się kiedykolwiek spodziewać. Wraca jako bohaterka, której udaje się nawiązać przyjaźń, ocaloną ze szkolnej strzelaniny działaczką społeczną i zdobyć mężczyznę swoich marzeń. Jako influancerka i działaczka wreszcie ma życie i publiczność. Jednak boleśnie przekona się, że internet uwielbia poniżać.• od 1 lipcaZa kulisami filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu" (Marvel Studios Assembled: Doctor Strange in the Multiverse of Madness)Legendy Marvela (Marvel Studios Legends): Sezon 1Noc w muzeum 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian) (2009)Noc w muzeum: Tajemnica grobowca (Night at the Museum: Secret of the Tomb) (2014)Księżniczka (The Princess) (2022)Stan oblężenia (The Siege) (1998)Wulkan (Volcano) (1997)• od 5 lipcaZbrodnie po sąsiedzku (Only Murders in the Building) (2021): Sezon 2 / odcinek 13 (kolejne odcinki 12 i 19 lipca)• od 6 lipcaAhoy Piratki! (Ahoy Pirates) (2020): Sezon 1Z zapartym tchem (Captive Audience: A Real American Horror Story) (2022): Sezon 1Charlie & angielski alfabet (Charlie & the Alphabet) (2017): Sezon 1Charlie & cyferki (Charlie & the Numbers) (2009): Sezon 1Charlie & kształty (Charlie & the Shapes) (2019): Sezon 1Dino & polowanie na jajka (Dino & the Egg Hunt) (2021): Sezon 1Egg Band (The Egg Band) (2021): Sezon 1Giggle Wiggle (Giggle Wiggle) (2021): Sezon 1Czy ktoś widział tego człowieka? (Have You Seen This Man?) (2022): Sezon 1Mała Lola jedzie do miasta (Little Lola Visits the City) (2021): Sezon 1Mała Lola na wsi (Little Lola Visits the Farm) (2015): Sezon 1Mona & Sketch (Mona & Sketch) (2016): Sezon 1Pociąg pocztowy (Post Train) (2016): Sezon 1Obiecana kraina (Promised Land) (2022): Sezon 1Rocco (Rocco) (2018): Sezon 1Szlak ślimaka (Snail Trail) (2019): Sezon 1Piosenki & rymy (Songs & Rhymes) (2009): Sezon 1Zszywaki (Stitches) (2019): Sezon 1Baby gromadka (Tiny Bunch, The (2017): Sezon 1Przedszkole Toto (Toto's Kindergarten) (2019): Sezon 1Jaki piękny dzień (What a Wonderful Day) (2016): Sezon 1• od 7 lipca500 dni miłości (500 Days of Summer) (2009)Orville: Nowe Horyzonty (The Orville: New Horizons) (2017): Sezon 3 / odcinek 32 (kolejne odcinki 14, 21, 28 lipca)• od 8 lipcaCudowne lato Myszki Miki (The Wonderful Summer of Mickey Mouse)• od 9 lipcaPusty człowiek (Empty Man) (2020)• od 13 lipcaSpoza układu (Solar Opposites) (2020): Sezon 3 / odcinki 1-3 (kolejne odcinki 20 i 27 lipca)• od 14 lipcaPenny z M.A.R.Sa (Penny on M.A.R.S.) (2018): Sezon 2Penny z M.A.R.Sa (Penny on M.A.R.S.) (2018): Sezon 3• od 19 lipcaDramat narodzin (Aftershock)• od 20 lipcaMiasto aniołów, miasto śmierci (City of Angels | City of Death) (2021): Sezon 1Na szlaku zbrodni (Wild Crime) (2021): Sezon 1Cudowne lata (Wonder Years) (2021): Sezon 1 / odcinki 14-22• od 26 lipcaSanta Evita (Santa Evita): Sezon 1• od 27 lipcaHigh School Musical: Serial: Sezon 3 / odcinek 1Light & Magic (LIGHT & MAGIC): Sezon 1 / 6 odcinkówThe Walking Dead (The Walking Dead) (2010): Sezon 11A