Porządki w ofercie HBO Max. Przygotowania do fuzji z Discovery+?

Łukasz Szewczyk

• Zamieszanie z ofertą HBO Max

Od kilku dni użytkownicy HBO Max zaczęli dostrzegać, że z popularnej platformy streamingowej niespodziewanie znikają niektóre produkcja. Co ciekawe, wśród nich także produkcje własne platformy, głównie produkcji europejskiej. Okazuje się, że decyzja o usunięciu części produkcji oryginalnych ma związek z planowaną fuzją platform HBO Max i Discovery+.Obecnie trwa także przegląd projektów, które są na etapie produkcji i postprodukcji. Światowe media informują nieoficjalnie, że po fuzji medialnych spółek trwa szuanie oszczędności. Jednym z pomysłów jest obcięcie funduszy na europejskie produkcje lokalne (m.in. w Polsce).Przypomnijmy, że na początku kwietnia Discovery i AT&T sfinalizowały transakcję, w wyniku której doszło do fuzji WarnerMedia i Discovery . Nowa spółka już kilka miesięcy temu zapowiadał, że połączy w jednym globalnym portfelu ponad setkę popularnych i cieszących się zaufaniem marek na świecie, w tym: HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, the Turner Networks, TNT, TBS, Eurosport, Magnolia, TLC, Animal Planet czy ID. Kilka tygodni przez oficjalną fuzją zapowiadano, że Discovery+ dołączy do portfolio HBO Max . Obecnie treści Discovery+ w Polsce dostępne są w ramach platformy Player.pl.