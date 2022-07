Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (7 lipca)odbędzie się na stadionie w Rzeszowie jeden z trzech turniejów półfinałowych tegorocznej edycji Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych na żużlu.

• Zawody w stolicy Podkarpacia będzie można zobaczyć na żywo w Motowizji, podobnie jak finał, zaplanowany na 17 sierpnia.

Zawody par juniorów odbywają się od 1980 roku. Po dwóch latach przerwy powróciły w formule, która funkcjonuje do dziś. W MMPPK rywalizują reprezentanci klubów żużlowych, które wystawiają zawodników do 21. roku życia.W tegorocznej edycji wystartuje osiemnaście drużyn. W turnieju na Stadionie Miejskim w Rzeszowie pojawi się sześć z nich. Oprócz gospodarzy ze Stali Rzeszów zobaczymy reprezentantów ekstraligowej Sparty Wrocław, rywalizujących w I. Lidze ROW Rybnik, Włókniarza Częstochowa oraz Orła Łódź, a także rywali Stali Rzeszów z II. Ligi - Unię Tarnów. Dwie najlepsze drużyny awansują do finału. Ten odbędzie się 17 sierpnia na stadionie ekipy, która wygrała MMPPK rok temu - Motoru Lublin.Zawody 7 lipca w Rzeszowie oraz 17 sierpnia w Lublinie widzowie Motowizji zobaczą na żywo. To kolejne turnieje żużlowe, które pojawiają się na antenie kanału motoryzacyjno-sportowego.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Transmisja Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych z Rzeczowa w czwartek (7 lipca 2022 roku) od godziny 17.00 na antenie Motowizji.