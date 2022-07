Nowe kanały TV na żądanie w Playerze. Wśród nich Cinemax, Warner TV, Cartoon Network, CNN

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna oferta Playera powiększyła się o siedem nowych kanałów

• Poszerzenie biblioteki telewizyjnej to pierwsza wspólna oferta kontentowa po połączeniu Discovery z Warner Media i powstaniu Warner Bros. Discovery w Polsce

Od lipca 2022 roku użytkownicy Playera korzystający z oferty "PLAYER (bez reklam) + KANAŁY TV" zyskali dostęp do siedmiu nowych kanałów. Do biblioteki dołączyły cenione marki telewizyjne na świecie:oraz dodatkowo trzy kanały filmowo-serialowe:. Do tej pory, wspomniane kanały, dostępne były na naszym rynku za pośrednictwem telewizji kablowych, satelitarnych oraz innych telewizji internetowych. Teraz będzie można je oglądać w dowolnym miejscu, czasie i na wybranym urządzeniu, korzystając z oferty Playera.Poszerzenie biblioteki telewizyjnej to pierwsza wspólna oferta kontentowa po połączeniu Discovery z Warner Media i powstaniu Warner Bros. Discovery w Polsce.- mówi Maciej Gozdowski, szef player.pl