"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" z jednopłciową parą męską jesienią w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Polsat jesienią planuje rewolucję w nowej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Jacek Jelonek wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami" / Fot. Polsat

Polsat jesienią 2022 roku planuje zaskoczyć swoich widzów. Jedno jest pewne, głośno będzie o nowej edycji popularnego show "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Po raz pierwszy w polskiej edycji zobaczymy parę jednopłciową. Stacja oficjalnie potwierdziła medialne informacje - uczestnikiem nowej edycji tanecznego programu będzie, pierwszy polski "Prince Charming" oraz popularny model. W programie zatańczy w parze z profesjonalnym tancerzem.- mówi z rozmowie z portalem Pomponik Jacek Jelonek.Pochodzący z Mazur Jacek Jelonek popularność zyskał jako pierwszy polski "Prince Charming" . Jest to program, w którym 13 mężczyzn zabiega o względy wymarzonego kawalera (reality-show można oglądać na platformie Player.pl). Dzięki programowi poznał Oliwera, z którym tworzy parę. Jelonek z wykształcenia jest architektem krajobrazu, ale pracuje jako model. Może pochwalić się współpracą ze znanym fotografem Mario Testino, a jego zdjęcia pojawiały się w magazynach "Vogue España" - gdzie pojawił się u boku m.in. Evy Herizgovej i Natashy Poly - czy "Hangover Man" i "Fantastic Magazine".Pary jednopłciowe od dawna tańczą na parkietach zagranicznych edycji programu. Teraz do tego grona dołącza Polska.Do tej pory Polsat oficjalnie potwierdził czterech uczestników. Wśród uczestników pojawią się także: polska kolarka górska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, prezenterkaoraz popularny polski detektyw13 edycja ""Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami"