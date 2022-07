Puls 2 na 10 urodziny. Własna produkcja dla dzieci, jubileuszowa loteria (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (17 lipca) nadawany przez Telewizję Puls kanał Puls 2 obchodzi 10. urodziny.

• Na widzów czekają nowe tytuły, niespodzianki od Puls Kids - m.in. własna produkcja dla dzieci, oraz Wielka Jubileuszowa Loteria

Ogólnopolski kanał uniwersalny Puls 2, obok siostrzanego TV Puls, już od 10 lat zapewnia widzom rozrywkę. W ramówce znajdziemy m.in. polskie i zagraniczne seriale, wśród nich serial kryminalno-obyczajowy "Dzielnica strachu" z Andrzejem Młynarczykiem, Agatą Załęcką, Filipem Gurłaczem, Lechem Dyblikiem i Bogdanem Kalusem, emocjonujące programy (m.in. "Rinke. Na krawędzi 2") i filmy fabularne.- mówi Dariusz Dąbski, Prezes Telewizji Puls.Od marca 2020 roku Puls 2 zaprasza na codzienne, wielogodzinne pasmo Puls Kids z jakościowymi i co najważniejsze - bezpiecznymi - animacjami od wiodących producentów i dystrybutorów.- mówi Dariusz Dąbski i dodaje: -W ofercie pasma Puls Kids znajdują się tak mocne tytuły jak m.in.: "Smerfy", "Miraculous: Biedronka i Czarny Kot", "Bing", "Ciekawski George" i wiele innych., m.in.: nowe odcinki "Psiego Patrolu", "Tomka i przyjaciół" czy "Smerfów", oraz seriale jak "Rogata ekipa" czy "Gus. Mały wielki rycerz". Animacje w ramach Puls Kids można oglądać od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 i w sobotnie poranki.Ambasadorem Puls Kids jest Jeżyk, którego wraz z jego przyjaciółką Sprężynką można spotkać na antenie Puls 2 w serii zabawnych krótkich form animowanych. Jeżyk jest przewodnikiem po świecie Puls Kids, dzieci mogą się z nim zaprzyjaźnić również poza anteną: w sklepach dostępna jest pluszowa maskotka Jeżyka oraz seria książeczek i kolorowanek dla najmłodszych o przygodach Jeżyka i zabawnej Sprężynki.- podsumowuje Dariusz Dąbski.W każdą sobotę o 20.00 Puls 2 zaprasza do pasma Super Animacje - w programie najpiękniejsze, najpopularniejsze pełnometrażowe filmy animowane. W bogatym katalogu Puls 2 znajdują się takie tytuły jak m.in. "Iniemamocni 2", "Auta", "Ratatuj", "Balerina", "Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru", "Mała wielka Stopa", "Kumba", "Odlot" i wiele innych wspaniałych tytułów z uwielbianymi przez dzieci i rodziców bohaterami.