Canal+ na lipiec. "Ostatni pojedynek", "Teściowie", "Lokatorka", "Marzec `68"

Łukasz Szewczyk

• Hity lipca w Canal+ i Canal+ Online

• Pełen rozmachu historyczny dramat o jednym ze słynnych ostatnich rycerskich starć we Francji.

• Brawurowa polska komedia o weselu, które potoczyło się zupełnie inaczej niż planowano.

• Niemiecki serial opowiadający o słynnej aferze z lat osiemdziesiątych

(już dostępny w Canal+) to film o jednym z ostatnich pojedynków rycerskich w historii Francji i równocześnie trzy różne opowieści, bo przecież każdą historię da się opowiedzieć z kilku punktów widzenia. Jak doszło do tego, że dwóch rycerzy i przyjaciół stanęło naprzeciw siebie w sądowym pojedynku. Zanim zobaczymy to dramatyczne starcie, przekonajmy się jak wyglądała ta historia w oczach każdego z nich oraz kobiety, o którą przyszło im się pojedynkować. Ten historyczny dramat, który świetnie oddaje XIV-wieczne realia. W rolach głównych Matt Damon i Ben Affleck.Kolejna propozycja to thriller o zatroskanym ojcu, czyli(od 9 lipca). Bill to zmęczony życiem twardziel z Oklahomy. Sporą część życia przepracował na platformie wiertniczej, ale nigdy nie stronił od alkoholu czy narkotyków więc trudno nazwać go wzorowym pracownikiem. Dziś jest bezrobotny i próbuje poukładać na nowo swoje życie. A to oznacza wyprawę do Marsylii, gdzie w więzieniu jest jego córka Allison, skazana na dziewięć lat za zamordowanie swojej dziewczyny. Bill wierzy, że jest niewinna, skoro ona sama tak twierdzi. Czy będzie w stanie jej pomóc?Wśród propozycji znajdzie się także familijna animacja(od 10 lipca). W niedalekiej przyszłości, gdy większość dzieci będzie miała swoje osobiste roboty, życie gimnazjalisty - outsidera niewiele się zmieni. Bo przecież nie każdego stać na taki luksus. Barney musi więc radzić sobie bez robota. Aż wreszcie w jego życiu pojawi się Ron, egzemplarz... powiedzmy... nie w pełni sprawny. Ale tylko takiego mógł zdobyć tata Barney'a. Własny robot to mnóstwo radości, ale też (w wypadku Rona, który ma awarię za awarią) równie dużo, a może nawet więcej, kłopotów. Tyle, że może właśnie takiego przyjaciela potrzebował Barney, by stać się kimś lepszym?(od 16 lipca) to wariacja na temat "Romeo i Julii" w trudnej rzeczywistości PRL-u. Tytułowy marzec 1968 r. to słynne studenckie protesty, w obronie "Dziadów" Dejmka i kolegów wyrzuconych z uczelni. Właśnie w tym czasie rozkwita miłość Hani i Janka, których rodziny są po dwóch stronach sporu. Czy spór okaże się silniejszy niż uczucie, czy jednak skończy się równie źle jak u Szekspira? Najnowszy film Krzysztofa Langa ("Śniadanie do łóżka", "Papierowe małżeństwo", "Strefa ciszy") to równocześnie romans i film opowiadający o jednym z najważniejszych momentów najnowszej polskiej historii, tygodniach, które miały wpływ na losy tysięcy Polaków i w sporej mierze były jednym z kamieni milowych walki o wyzwolenie się z okowów PRL-u.(od 23 lipca) to brawurowa polska komedia o weselu, które potoczyło się zupełnie inaczej niż planowano. A wszystko przez to, że pan młody się rozmyślił. Ale wesele zorganizowane, zapłacone, obie rodziny się zjechały - trzeba więc robić dobrą minę do złej gry i się bawić. A nie jest łatwo, bo niedoszli teściowie to dwa różne światy, światopoglądy, podejścia do życia i właściwie do wszystkiego. Skoro to, co miało ich połączyć - małżeństwo dzieci - jednak nie doszło do skutku to te kilka godzin weselnej zabawy może być równocześnie areną wszelkiego rodzaju konfliktów, kłótni, a może nawet rękoczynów. Nikt w ostatnich latach lepiej nie podsumował naszego narodowego charakteru niż twórcy tej komedii.Dramat sensacyjny(od 30 lipca) inspirowany autentycznymi wydarzeniami, które miały miejsce w czasie warszawskiej dzikiej prywatyzacji. Gdy pojawia się rzekomy prawny właściciel kamienicy i zaczyna konflikt z lokatorami, ci mają dwa wyjścia. Mogą się poddać i opuścić swoje mieszkania, albo próbować walczyć. Niestety to często bardzo nierówna walka. I czasem może się skończyć tragicznie, jak w przypadku pani Janiny, która znika w tajemniczych okolicznościach. Sprawę jej zaginięcia prowadzi doświadczona oficer policji, ale intryga i układ, który stoi za całą sprawą (pełen polityków, agentów dawnych służb, prawników) może okazać się zbyt dużym wyzwaniem.Kultowa francuska seria książek dla dzieci (i nie tylko) o niesfornym Mikołajku po raz trzeci trafia na ekrany. Oryginalne opowieści Goscinnego i Sempego wychodziły w latach sześćdziesiątych i w tamtych czasach (gdy dzieciństwo wyglądało zupełnie inaczej niż dziś) toczy się akcja filmu.(od 31 lipca) to opowieść o walce z rozstaniem. W efekcie awansu taty Mikołajka cała rodzina ma się przeprowadzić. Mały chłopiec nie chce stracić swego ukochanego domu, przyjaciół i szkoły, wyrusza więc z kolegami na wyprawę w poszukiwaniu skarbu, licząc, że nagle zdobyte bogactwo powstrzyma rodziców od wyprowadzki.Na antenach Canal+ oraz w Canal+ Online można już oglądać niemiecki serialopowiadający o słynnej aferze z lat osiemdziesiątych. Fałszywe dzienniki Hitlera to jedna z największych dziennikarskich afer lat osiemdziesiątych. Główną ofiarą tych wydarzeń stał się niemiecki tygodnik "Stern", który uwierzył dziennikarzowi Gerdowi Heidemannowi, zakupił kilkadziesiąt tomów rękopisów, publikował je, a potem, gdy ekspertyzy coraz bardziej podważały ich autentyczność, zatajał wyniki badań. W efekcie, wydawnictwo poniosło potężne straty finansowe, a jego szefostwo musiało podać się do dymisji. Nic dziwnego, że te wydarzenia stały się inspiracją dla niejednej książki czy filmu. Najbardziej znany był nominowany do Oscara niemiecki film "Schtonk!" z 1992 r. Tym razem historię opowiedziano znacznie dokładniej, bo w formule sześcioodcinkowego serialu (opartego na podcaście zrealizowanym przez dziennikarzy tego samego "Sterna" w 2019 r.).Z kolei(od 15 lipca) to czteroodcinkowy brytyjski miniserial o fali neofaszyzmu, która przetoczyła się przez Wielką Brytanię w latach sześćdziesiątych i o próbach powstrzymania jej przez żydowskich aktywistów. Główną bohaterką opowieści jest Vivien Epstein, młoda dziewczyna z tradycyjnej żydowskiej rodziny na przedmieściach Manchesteru, która uciekając przed aranżowanym małżeństwem, przeprowadza się do Londynu za swoim chłopakiem. Tam, w porozumieniu z ruchem antyfaszystowskim, oboje infiltrują groźną organizację British Movement. Niestety dość szybko przekonują się jak niebezpieczne są tego rodzaju zadania.Wśród dokumentalnych premier na uwagę zasługuje(już dostępny). Dokument opisujący życie jednej z największych gwiazd telewizyjnych programów kulinarnych i autora książek o gotowaniu - Anthony'ego Bourdaina. Historia człowieka, który przemierzał cały świat w poszukiwaniu ciekawych smaków i poruszających historii. Był dzieckiem Nowego Jorku wychowanym w rodzinie kulturalnej elity, a swoją charyzmą potrafił oczarować miliony widzów. Na podstawie jego wspomnień powstał sitcom z Bradleyem Cooperem w roli głównej ("Kill Grill"). Z czasem Bourdain stał się osobowością popkultury, można go było nawet zobaczyć w filmach ("Far Cry", "Big Short"). Jego samobójcza śmierć w czerwcu 2018 wstrząsnęła całym światem. Teraz, jego życie próbuje prześledzić i przybliżyć widzom utytułowany amerykański dokumentalista Morgan Neville (Oscar za "O krok od sławy"). Obok ciekawych materiałów dokumentalnych usłyszymy również wypowiedzi wielu osób, które znały Bourdaina. W filmie zobaczymy więc słynnych kucharzy, ale także muzyków (Iggy Pop, John Lurie), czy osobowości telewizyjne (Oprah Winfrey, Trevor Noah, Anderson Cooper)Ostatnie miesiące i lata to czas wielkich zmian w naszym życiu i otoczeniu. Pandemia, wojna tuż za naszą granicą i kolejne kryzysy sprawiają, że czasami szybko zapominamy o wydarzeniach, które rozgrywały się niemal na naszych oczach. Dobrze jest sobie o nich przypomnieć i je uporządkować. Bo kto dziś pamięta, że raptem dwa lata temu Białoruś niemalże wyswobodziła się spod dyktatury Łukaszenki. Wyraźnie sfałszowane wybory prezydenckie po raz pierwszy od lat wzbudziły tam naprawdę duże protesty, a tysiące ludzi wyszło na ulice. Brutalna reakcja władz niestety stłamsiła rewolucję w zarodku. Dokument Irene Langerman(od 15 lipca) porządkuje nam pamięć o tamtych wydarzeniach, a rozmowy z dysydentami, którzy opuścili Białoruś próbują znaleźć odpowiedź na pytanie "Czy ten naród jest w stanie wywalczyć sobie wolność?" Odpowiedzi oczywiście nie poznamy, ale czy nie tak dawno (z perspektywy historii) sami nie byliśmy w analogicznej sytuacji? Warto o tym pamiętać i warto pamiętać o Białorusinach.Film(od 18 lipca) koncentruje się na ostatnich latach życia legendy rocka, jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów w historii, który w wieku zaledwie 45 lat zmarł z powodu wirusa HIV. Dokument przedstawia szczegóły dotyczące najtrudniejszych lat jego życia oraz kulisy spektakularnego koncertu pamięci Freddiego, który zespół Queen zorganizował na Wembley. Wydarzenie, w którym wzięli udział m.in. George Michael i Elton John, stało się ważnym głosem w dyskusji o uprzedzeniach i stygmatyzowaniu osób chorych na AIDS. W filmie znalazły się unikalne, niepublikowane wcześniej materiały archiwalne z życia wokalisty oraz wywiady z osobami, które towarzyszyły Freddiemu do końca jego dni.Amy Winehouse, rewelacyjna brytyjska piosenkarka, której śmierć w 2011 r. dopisała kolejne nazwisko do niesławnego klubu 27 (gwiazd, które zmarły w wieku 27 lat - m.in. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison czy Kurt Cobain). Jej charakterystyczny głos, wygląd i repertuar fascynował fanów, którzy długo nie potrafili się pogodzić z jej odejściem. Dekadę później legenda Amy wciąż rośnie i nic nie wskazuje na to, by miała przeminąć. Dokument(od 25 lipca) to próba opowiedzenia o jej życiu z perspektywy najbliższych - rodziców i przyjaciół. To długie i szczere wspomnienia i wyznania o tym jaka była Amy Winehouse i co doprowadziło do jej tragicznej śmierci. Film z pewnością pozwoli poznać autorkę słynnego "Rehab" od mniej scenicznej, bardziej intymnej i rodzinnej strony. Film wyreżyserowała Marina Parker, dwukrotna laureatka nagrody BAFTA.