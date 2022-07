Onet Premium w Onecie. Treści od kilkunastu wydawców w jednym miejscu

Łukasz Szewczyk

• Onet Premium od teraz dostępny w Onecie

• Onet Premium to usługa zapewniająca subskrybentom nielimitowany dostęp do artykułów, podcastów oraz programów wideo od wyselekcjonowanych polskich i zagranicznych wydawców

- mówi Aleksander Kutela, wiceprezes zarządu Ringier Axel Springer Polska.Wszyscy użytkownicy Onetu mają dostęp bez opłat do 10 artykułów miesięcznie oznaczonych jako Onet Premium. Po wykupieniu pakietu Onet Premium, subskrybenci zyskują nielimitowany dostęp do artykułów premium od kilkunastu polskich i zagranicznych wydawców takich, jak : Newsweek, Forbes, Forbes Women, Kontynenty, POLITICO, Die Welt, VOGUE Polska, Przegląd Sportowy, Bild, Auto Świat, Komputer Świat, Noizz oraz ekskluzywnych materiałów przygotowanych przez redakcję Onetu.Subskrypcja Onet Premium daje dostęp do materiałów Onetu bez ww. reklam. Subskrybenci otrzymują także wydania prasowe tytułów w wersji PDF, dostęp do archiwum, a także do nowej aplikacji Onet Audio i Newsweek Learning English - pierwszego opiniotwórczego magazynu do nauki języka angielskiego. Dodatkowo użytkownicy kupujący pakiet Onet Premium na rok, otrzymają Pocztę Onet Plus - bez reklam i mailingów.W aplikacji Onet Audio użytkownicy znajdą topowe audycje m.in. o tematyce lifestylowej, politycznej i międzynarodowej. Podcasty dostępne w ofercie Onet Audio tworzą wyjątkowi dziennikarze i osobowości, a wśród nich m.in.: Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski z podcastem "WojewódzkiKędzierski", redaktorka naczelna Forbes Women Aleksandra Karasińska, redaktor naczelny Buisness Insider Mikołaj Kunica, dr Maciej Kawecki, Michał Broniatowski, Adam Jasser, Katarzyna Janowska, Rafał Hirsch, Dariusz Ćwiklak, Maciej Gajek czy Wojciech Jagielski. Wśród autorów podcastów znalazła się także dziennikarka i dokumentalistka, Ewa Ewart. Jej podcast "Rozmowy ze śmiercią" to 10 niezwykłych rozmów w wyjątkowej oprawie muzycznej Zbigniewa Preisnera.Dostęp do usługi uzyskuje każdy, kto wykupi pakiet Onet Premium na stronie premium.onet.pl. W ramach promocji każdy kupujący zapłaci 19,90 zł za pakiet miesięcznie z gwarancją ceny przez rok. Natomiast roczny pakiet jest dostępny w cenie promocyjnej 199 zł. Standardowa cena miesięczna subskrypcji wynosi 24,90 pln miesięcznie.