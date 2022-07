Prime Show MMA 2: Kosmos w PPV w Polsat Box i Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Abonenci Polsat Box oraz użytkownicy Polsat Box Go mogą już zamawiać dostęp do gali Prime Show MMA 2: Kosmo, która odbędzie się w sobotę (9 lipca) w Gdynia Arenie.

• W klatce pojawią się m.in.: Soroko, Stifler, Bombardier, a w walce wieczoru rękawice skrzyżują Norman "Stormin" Parke i Grzegorz "Szuli" Szulakowski.

• Wydarzenie dostępne w ramach usługi "pay-per-view" (PPV), w cenie 35 zł.

W karcie walk Prime Show MMA 2: Koskoms organizatorzy zaplanowali aż dwanaście pojedynków. Walką wieczoru będzie pojedynek byłych zawodników KSW: północnoirlandzkiej gwiazdy MMA Normana "Stormina" Parkego z byłym mistrzem w TFL w wadze lekkiej Grzegorzem "Szuli" Szulakowskim.Na gali dojdzie do pojedynku senegalskiego zawodnika mieszanych sztuk walki w wadze super ciężkiej Sergine "Bombardiera" Ousmana Dia ze znanym z udziału w "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy" Damianem "Stiflerem" Zduńczykiem. Panów dzieli ponad 50 kilogramów wagi.W klatce swoje umiejętności pokażą również panie - Dominika Rybak podejmie Klaudię "Klaudusiek" Kapuśniak Były międzynarodowy mistrz KSW w wadze piórkowej Marcin "Polish Zombie" Wrzosek skrzyżuje rękawice z debiutantem znanym jako ochroniarz "Oszusta z Tindera" Piotrem Kałuskim. Kontrowersyjny Adam Soroko, który przebojem wdarł się na scenę freak fightów, stanie naprzeciw jednego z uczestników "Love Island" Pawła "Tyboriego" Tyburskiego.Równie ciekawie zapowiadają się pojedynki pomiędzy Michałem "Bagietką" Gorzelańczykiem i Janem "Pacio" Pateckim czy Jasiem Kapelą i Konradem "Skolimem" Skolimowskim. Swoje umiejętności pokaże trener personalny Maciej Rataj w starciu z popularnym twórcą internetowym Mikołajem "Vandalem" Rdzankiem, a także Jakub "Hecman" Rygiel i Dawid "Ambro" Ambroziak.Mateusz "Milu" Mil z 4. edycji "Hotelu Paradise" podejmie polskiego tenisistę i trenera, uczestnika kilku reality show Mikołaja Jędruszczaka. W oktagonie zmierzą się także znani youtuberzy: Sebastian "Ztrolowany" Nowak i Marcin "Mielonidas" Makowski. Wydarzenie otworzy pojedynek Mateusza "Tarzana" Leśniaka z Kacprem "Kajmano" Kabarą.Podczas gali Popek zagra koncert z DJ-em Claysteerem, a wspólnie z Dominikiem Abusem skomentuje galę w Strefie Cringe'u.Abonenci i użytkownicy Polsat Box korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV oraz do odbioru telewizji internetowej mogą zamówić dostęp do gali w cenie 35 zł i oglądać wydarzenie na dedykowanym kanale 333.Galę internauci z całego świata będą mogli obejrzeć online za pośrednictwem serwisu Polsat Box Go. Wydarzenie w cenie 35 zł będzie dostępne na komputerach na polsatboxgo.pl oraz w aplikacji Polsat Box Go - na urządzeniach mobilnych (Android, iOS i Harmony OS), wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV. Zakupioną w Polsat Box Go galę można obejrzeć na pierwszym urządzeniu, na którym zostanie uruchomiony dostęp. Dostęp ten nie obejmuje platformy Polsat Box.