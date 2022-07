Austriacki wyścig F1, World Endurance Championship z udziałem Roberta Kubicy - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Hitem najbliższego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie wyścig Formula 1 o Grand Prix Austrii, po którym kierowcy dotrą do półmetka sezonu 2022.

• Zaplanowano również transmisję zawodów World Endurance Championship na włoskim torze w Monzy. Weźmie w nich udział Prema ORLEN Team ze swoim liderem Robertem Kubicą.

• Stacja pokaże na swoich antenach także zmagania uczestników nowatorskiej serii wyścigowej Extreme E oraz mecz PGE Ekstraligi

Jedenasta runda zmagań o mistrzostwo świataodbędzie się na słynnym Red Bull Ring. Kibice mają nadzieję, że wyścig o Grand Prix Austrii dostarczy równie dużych emocji, jak ubiegłotygodniowe zawody na Silverstone Circuit, w których swoje pierwsze zwycięstwo na torach F1 wywalczył Carlos Sainz, a na podium stanęli także Sergio Pérez i Lewis Hamilton. W Spielbergu dominujące role postarają się odzyskać Max Verstappen i Charles Leclerc, którzy, pomimo niższych pozycji uzyskanych w Wielkiej Brytanii, pozostają głównymi faworytami do tytułu. Na Red Bull Ring jest kilka długich prostych pozwalających na rozwijanie zawrotnych prędkości i ściganie na najwyższych obrotach, ale nie brakuje również szybkich zakrętów wymagających dużych umiejętności technicznych. To oznacza, że kierowcy muszą wykazać się wszechstronnością i sprytem. Który z nich poradzi sobie najlepiej?Warto dodać, że zmagania będą toczyć się w systemie uwzględniającym sobotni sprint kwalifikacyjny. W jego trakcie zawodnicy pokonają trasę złożoną z 24 okrążeń, a miejsca, które zajmą na mecie, przełożą się na kolejność na starcie niedzielnego wyścigu. Ponadto, czołowa ósemka otrzyma dodatkowe punkty i może znacząco poprawić swoją pozycję w klasyfikacji generalnej.Dziesiąty sezon cyklu wyścigów samochodowychjest wyrównany i bardzo trudno wskazać zdecydowanych faworytów do końcowego triumfu w poszczególnych klasach. W zmaganiach bierze udział między innymi zespół Prema ORLEN Team ze swoim liderem Robertem Kubicą, a także wywodzący się z Polski Inter Europol Competition, którego ważną postacią jest Jakub Śmiechowski. W ten weekend odbędą się sześciogodzinne zawody na legendarnym Autodromo Nazionale di Monza. Kierowcy Prema ORLEN Team, który zajmuje wysokie, trzecie miejsce w kategorii LMP2, mają spore szanse na kolejny udany wyścig. Lorenzo Colombo jest Włochem i doskonale zna ten tor, Kubica właśnie na nim wywalczył swoje pierwsze podium w historii występów w F1, a Louis Deletraz z powodzeniem startował tam jako nastolatek.to nowa seria wyścigowa samochodów typu SUV o napędzie elektrycznym. Cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem, bo w rywalizacji biorą udział tak utytułowani kierowcy, jak Carlos Sainz Sr. czy Sébastien Loeb, a swoje zespoły zgłosili między innymi Nico Rosberg (Rosberg X Racing) i Lewis Hamilton (Team X44). Każda z dziesięciu ekip jeździ autem Spark Odyssey 21 i ma w swoim składzie dwójkę zawodników - kobietę oraz mężczyznę. Trzecia runda tegorocznych zmagań odbędzie się w ten weekend na Sardynii. Wyścig na bezdrożach włoskiej wyspy zapowiada się ekscytująco, a głównym faworytem jest Rosberg X Racing, którego przedstawicielami są Johan Krostoffersson i Mikaela Åhlin-Kottulinsky. Jego najpoważniejszymi konkurentami powinny być Acciona Sainz XE Team z Carlosem Sainzem Sr. i Laią Sanz oraz Team X44 z Sebastianem Loebem i Cristiną Gutiérrez. Na antenach ELEVEN SPORTS będzie można obejrzeć zarówno niedzielne zawody finałowe, jak i poniedziałkowy program podsumowujący wydarzenia na Sardynii.MOJE BERMUDY STAL Gorzów wygrała cztery ostatnie mecze na własnym torze i zajmuje trzecie miejsce w. Stalowcy są bliscy zapewnienia sobie awansu do fazy finałowej z wysokiej pozycji, co daje korzystne rozstawienie przed decydującą walką o mistrzostwo Polski. W zaległym spotkaniu 11. kolejki muszą jednak bardzo uważać, bo ich rywalem będzie siódmy w stawce ZOOLESZCZ GKM Grudziądz, który bardzo potrzebuje zwycięstwa, by zwiększyć swoje szanse na kwalifikację do rundy play-off. Gorzowianie postarają się o powtórkę z wiosennego starcia z ekipą z Grudziądza, które wygrali 51:39. Po ich stronie szczególnie groźny powinien być niezawodny duet Bartosz Zmarzlik - Martin Vaculík. Natomiast goście liczą przede wszystkim na Krzysztofa Kasprzaka i Fredrika Jacobsena, którzy ostatnio mają największy udział w dorobku punktowym swojego zespołu.Plan transmisji:Piątek (8 lipca):• 13:25 FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022:(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Filip Kapica, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 16:55, Eleven Sports 1, FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022:(Eleven Sports 1, studio od 16:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica, studio: Filip Kapica, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Marcin Kuźbickistudio: Joanna Cedrych, Daniel Kaczmarek, reporterka: Anita Mazur• 21:00- magazyn (Eleven Sports 2)• 22:00 Extreme E - Sardinia HL Show (Eleven Sports 1)Sobota (9 lipca):• 12:25 FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022:(Eleven Sports 1, studio od 12:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Filip Kapica, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 16:25 FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022:(Eleven Sports 1, studio od 16:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)Niedziela (10 lipca):• 12:00 FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP:(Eleven Sports 2)komentarz: Andrzej Borowczyk, Krystian Sobierajski i Sławomir Szymczak• 13:00 FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022:(Eleven Sports 1)komentarz: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 13:00 Extreme E - Sardinia Race (Eleven Sports 4)• 14:55(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Aldona Marciniak, Mikołaj SokółPoniedziałek (11 lipca):• 10:00 Extreme E - Sardinia HL Show (Eleven Sports 1)• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)