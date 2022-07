Turniej King of the Court w Polsce na żywo w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• Niespodzianka dla fanów siatkówki plażowej.

• W sobotni wieczór w Myślenicach w ramach imprezy Plaża Open rozegrane zostaną finałowe zmagania w King of the Court.

•Transmisja z tego spotkania na antenie Sportklubu

King of the Court to innowacyjna formuła turnieju, w którym o zwycięstwo w tym samym czasie walczy kilka drużyn. Dwie przebywają na boisku, reszta oczekuje na błąd rywali i w przypadku ich niepowodzenia melduje się na placu boju. To niezwykle widowiskowa odmiana siatkówki plażowej, która święci już triumfy w Europie Zachodniej. Doskonale wiedzą o tym zresztą widzowie Sportklubu, stacja od dwóch lat transmituje bowiem zmagania King of the Court w Utrechcie i Hamburgu, a w ostatnim z tych miast gościła zaledwie kilka dni temu.W weekend po raz pierwszy telewizyjny turniej King of the Court rozegrany zostanie w Polsce. W Myślenicach do walki o medale stanie kilka drużyn, które najpierw rywalizować będą w piątkowych eliminacjach, a w sobotę zmierzą się w spotkaniu finałowym - właśnie ten mecz pokaże na swojej antenie Sportklub.Polish Championships of King Of The Court, bo tak brzmi pełna nazwa zawodów, będzie częścią organizowanego w Myślenicach już po raz kolejny cyklu Plaża Open. W tym roku w małopolskim miasteczku odbędzie się finał zmagań, wcześniej najlepsi siatkarze plażowi rywalizowali o rankingowe punkty i nagrody finansowe w Czeskim Cieszynie i w Łodzi.Co ciekawe, zmagania w King of the Court odbędą się przy sztucznym oświetleniu, co jeszcze bardziej uatrakcyjni telewizyjny przekaz z tego wydarzenia.- mówi dyrektor generalny cyklu Plaża Open, Marcin Strządała.King of the Court w Myślenicach w sobotę 9 lipca o godz. 20:30 na żywo w Sportklubie!