Lipiec w Playerze. "Wszystko, co kochasz", "Trump. Bez precedensu"

Jak już informowaliśmy, w lipcu do oferty Playera zawitało siedem nowych kanałów TV . To nie koniec nowości. Po finalePlayer przygotował serial(od 12 lipca), czyli na norweską opowieść o współczesnej młodzieży, której nieustannie towarzyszy niepokój o przyszłość, roztrzaskane marzenia, upojne zauroczenie, śmiertelna ideologia i władza z miłości. Sara i Jonas zakochują się w sobie do szaleństwa. Sara odkrywa, że Jonasa pochłania idea rozpowszechniana za pośrednictwem prawicowego ekstremistycznego forum online. Chłopak wsiąka w społeczność, której zadaniem jest radykalizacja młodych. To sprawi, że życie nastolatków znacznie się skomplikuje. Czy miłość może powstrzymać go od poświęcenia się za swoje przekonania ideologiczne? Co się dzieje, gdy nasz syn, brat, przyjaciel, chłopak ulega radykalizacji?A ramach Discovery+ głośny trzyodcinkowy dokument autorstwa Alexa Holdera ujawnia kulisy wyborów z 2020 r.(od 10 lipca) zawiera nieemitowane nigdy wcześniej nagrania przedstawiające rodzinę Donalda Trumpa i jego samego podczas wyborczego wyścigu. Jaka rzeczywiście była reakcja pokonanego kandydata? Opowiedzą o tym sami zainteresowani - Donald Trump oraz jego rodzina - a także, bliscy znajomi i pracownicy Białego Domu.W ramach pakietu pojawią się także nowe propozycje filmowe. W ofercie dostępny jest już. Były sędzia, rozczarowany systemem wymiaru sprawiedliwości, wraz z dziewczyną pracującą jako przynęta dla pedofilów, łapie i karze zboczeńców. Pewnego razu asystentka mściciela zostaje porwana. Przy pomocy systemu śledzenia lokalizacji bohater pomaga policji złapać niebezpiecznego zabójcę, odpowiadającego za śmierć wielu osób. Seryjny morderca zdaje się być człowiekiem niedalekim, jednak profilistka jest innego zdania. Jest ona przekonana, że maniak cierpi na rozłam osobowości.to dobrze znany gangster, który planuje zamienić nadmorskie miasteczko na przedmieściach Rzymu w drugie Las Vegas. Gangster ma w rękach całe miasto i za wszelką cenę chce doprowadzić swój plan do skutku. Z pomocą przychodzą nawet lokalni mafiosi oraz niestroniący od narkotyków i prostytutek wpływowy polityk Malgradi, wspierany przez kardynała Bercheta. Z czasem jednak sytuacja zaczyna wymykać mu się spod kontroli...Z kolei(od 9 lipca), w tytułowej roli Philippe Lacheau, jest najlepszym ochroniarzem, wybitnym prywatnym detektywem. Jest wezwany do misji wysokiego ryzyka: odzyskać perfumy Kupidyna, perfumy, które sprawią, że osoba, która z nich skorzysta, stanie się nie do odparcia...Kolejna propozycja to(od 8 lipca). Myriam i Paul są kochającym się małżeństwem z dwójką dzieci. Gdy Myriam postanawia, mimo oporów męża, wrócić do zawodu adwokata, para zaczyna szukać niani. Po surowym castingu zatrudniają Louise. Dzieci szybko przywiązują się do nowej opiekunki, która stopniowo staje się centralną postacią w rodzinie. Niania była dla nich wybawieniem... do czasu.Od 15 lipca w filmowej ofercie Playera. Człowiek, który stracił wszystko nie cofnie się przed niczym Gerard Butler ("Londyn w ogniu") w niezwykle mrocznej roli mężczyzny, który mści się po tym, jak jego rodzina została brutalnie zamordowana. Powstrzymać go może jedynie pewien prokurator - Jamie Foxx ("Pokerzyści"). Konfrontacja obu jest nieunikniona. Nic jednak nie jest jednoznaczne. Genialnie zbudowane postacie powodują, że nie wiadomo, kto jest dobry a kto zły, ani po czyjej stronie stanąć w tej rozgrywce.Nicole Kidman w roli głównej zobaczymy w filmie(od 22 lipca). Pisarka, podróżniczka, archeolog, agentka brytyjskiego wywiadu. Gertrude Bell robiła zawsze to, na co miała ochotę. Uwielbiała ryzyko i adrenalinę. Niektórzy mówili o niej "zarozumiała pannica z Oxfordu". Konsekwentnie udowadniała, że jest lepsza od innych. Osiągnęła pozycję w świecie arabskim, która wówczas wydawała się dla kobiety niemożliwa, nawet w Wielkiej Brytanii. Jej życie to przygoda, w której spełniały się wszystkie marzenia poza jednym - miłością.Film(od 22 lipca) dowodzi, że Zac Efron nie jest już tylko idolem nastolatek i królem niezbyt ambitnych komedii. To pełnokrwisty artysta, który poza przystojną twarzą, ma także aktorski talent. Film przedstawia seryjnego mordercę Teda Bundy'ego w momencie, gdy ma on już pierwsze ofiary na koncie. Mężczyzna poznaje samotną matkę, Liz. Kobieta szybko daje się uwieść przystojnemu, szarmanckiemu i inteligentnemu studentowi prawa. Ich romans przeradza się w związek, wkrótce jednak szczera miłość wystawiona zostaje na wielką próbę. Teda zatrzymuje policja, która oskarża go o morderstwa. Od tej chwili rozpoczyna się spektakl, czyli absurdalna, ale i fascynująca gra Bundy'ego z policją i organami prawa. Liz wierzy w niewinność swojego ukochana, ale narastająca ilość dowodów przeciwko Tedowi przytłacza ją. Bundy wciąż przekonuje, że jest ofiara nagonki. Czy Liz w porę dostrzeże diabelską iskrę w jego oczach?Od 29 lipca. Dziewięciu tłumaczy zostaje zamkniętych w luksusowym bunkrze. Mają wspólnie pracować nad przekładem książki, na którą czekają miliony fanów. Praca marzeń okazuje się jednak więzieniem. Brak kontaktu ze światem i rygorystyczne zasady budzą frustracje. Kiedy fragment książki, wraz z żądaniem okupu, pojawia się w Internecie, rozpoczyna się polowanie na winnego i wyścig z czasem. Nikt nikomu nie ufa, każdy jest podejrzany, a bezwzględny wydawca nie cofnie się przed niczym, by zdemaskować i ukarać ją lub... jego. Trzymające w napięciu kino z zaskakującym finałem.Miesiąc premier zakończy. Nastoletnia Samantha została porwana i uwięziona na piętnaście lat. Kiedy budzi się w szpitalu, niczego nie pamięta. Nikt nie wie, jak udało jej się uciec. Z pomocą policyjnego profilera, doktora Greena (Dustin Hoffman), próbuje odzyskać wspomnienia z tajemniczego labiryntu - więzienia, w którym porywacz zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, stosując przerażający system nagród i kar.