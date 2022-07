Polskie filmy "Za duży na bajki" i "Negatyw" premierowo w Netflixie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Za duży na bajki" pobudzająca wrażliwość opowieść o chłopcu, który musi stawić czoła trudnym tematom, dzięki czemu robi wielki krok w dorastanie.

• "Negatyw" to Historia życia fotografa Karola Webera

Przyjaźń wystawiana na próby, pierwsza miłość, trudy dorastania, turniej gamingowy, a jakby tego było mało - dorośli, którzy wszystko wiedzą najlepiej...Od 18 lipca w Netflixie premiera polskiego filmu. W życiu Waldka (Maciej Karaś), wypełnionym głównie grami komputerowymi, następuje prawdziwe trzęsienie ziemi. Na czas nieobecności mamy (Karolina Gruszka) zostaje pod opieką szalonej i nieprzewidywalnej ciotki (Dorota Kolak), która wprowadza, obcą mu jak dotąd, dyscyplinę i narzuca nowe obowiązki. Ale choć nietuzinkowa krewna funduje Waldkowi prawdziwy obóz przetrwania, chłopak otrzymuje od niej przy okazji najcenniejszą lekcję życia.Scenariusz filmu został oparty na książce o tym samym tytule i napisany przez jej autorkę, Agnieszkę Dąbrowską. Książka zyskała tak wiele pozytywnych opinii wśród rodziców i nauczy-cieli, że została wręcz okrzyknięta lekturą obowiązkową dla dzieci.Z kolei od piątku (8 lipca 2022 roku) w Netflixie dostępny jest film, który jeszcze kilka tygodni był w kinach. Bohaterem filmu jest Karol Weber. Urodził się w połowie lat 70. Jako kilkuletni chłopiec osiadł z rodzicami w małej miejscowości. Jego pasją była fotografia. Poznajemy go w najważniejszych momentach jego życia - w wieku 7 lat, kiedy opuściła go matka, w wieku 18 lat, kiedy przeżywa swoją pierwszą miłość i współcześnie, w wieku 47 lat, kiedy świętuje swoje 25-lecie pracy fotoreportera. Po wystawie dowiaduje się o śmierci ojca. Karol udaje się w podróż, by go pochować. Nocna eskapada pociągiem jest pełna niespodzianek na pograniczu jawy i snu. Karol spotyka postaci z przeszłości - matkę, ojca, Alinę, swoją pierwszą miłość i Adama, przyjaciela, którego zdradził. To, co pamięta okaże się inne od tego co rzeczywiście się wydarzyło.Obie pozycje nie były wcześniej zapowiadane w lipcowym repertuarze Netflixa