Nowy serial przyrodniczy "Fantastyczni przyjaciele" w HBO Max. Jeden odcinek z Polski (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W sześcioodcinkowym serialu dokumentalnym "Fantastyczni przyjaciele" kultowi bliźniacy Weasley z filmów o Harrym Potterze, zabierają widzów w niezwykłą przygodę, w której spotykają urzekających gości, odkrywają urokliwe miejsca i podejmują się niezwykłych wyzwań.

• W jednym z odcinków bracia odwiedzają Polskę.

• Premiera serialu w HBO Max.

"Fantastyczni przyjaciele" w HBO Max / Fot. HBO

"Fantastyczni przyjaciele" to nie tylko serial przygodowo-podróżniczy, ale także program pełen magii i rywalizacji oraz prawdziwa celebracja przyjaźni. Bracia Phelps (Fred i George Weasleyowie z filmów o Harrym Potterze) podróżują w nim po świecie, w każdym odcinku odwiedzając inny kraj i spotykając się ze swoimi znanymi przyjaciółmi, którzy przyjmują na siebie rolę przewodników. Składająca się z sześciu odcinków produkcja zabiera widzów do takich miejsc jak: Saint Lucia, Irlandia, Austria, Dubaj, Polska, Islandia. Przyjaciółmi towarzyszącymi Jamesowi i Oliverowi w wyprawach są aktorzy, którzy razem z nimi wystąpili w filmach o Harrym Potterze: Evanna Lynch (Luna Lovegood), Bonnie Wright (Ginny Weasley) i Luke Youngblood (Lee Jordan), a także Maisie Williams, znana z "Gry o Tron", Sophie Skelton występująca w serialu "Outlander i Haley" Joel znany z filmu "Szósty Zmysł".W odcinku dotyczącym Polski, James i Oliver spotykają się Sophie Skelton (Brianna MacKenzie w serialu "Outlander)". Bracia przerywają swojej przyjaciółce weekendowy wypad do Krakowa, a potem wszyscy bohaterowie szukają przygód w Tatrach, biorą udział w spływie rzeką i off-roadingu oraz zwiedzają czynną kopalnię soli.Serial został wyprodukowany i wyreżyserowany przez nominowanego do nagrody Emmy Daniela Sharpa. Obowiązki producentów wykonawczych serialu pełnią także James Phelps, Oliver Phelps i Martin Blencowe. Serial wyprodukowany został przez spółkę Dash Pictures.Tego dnia do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek serialu. Kolejne odcinki dodawane będą co tydzień w soboty. Seriali liczy sześć odcinków.