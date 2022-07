Rusza kampania "Radio Nowy Świat ma już dwa lata i świetnie się zapowiada" (wideo)

Łukasz Szewczyk

Kampania "Radio Nowy Świat ma już dwa lata i świetnie się zapowiada" / Fot. Michał Siudziński

Po bardzo intensywnym, urodzinowym weekendzie startuje kampania "Radio Nowy Świat ma już dwa lata i świetnie się zapowiada" w social mediach na Facebook'u i YouTubie. W niedzielę, 10 lipca, podczas audycji Wojciecha Manna został pokazany pierwszy z czterech spotów, który można już oglądać na otwartych kanałach FB i YT Radia Nowy Świat. Dodatkowo Patroni stacji mogą obejrzeć ekskluzywny spot, który jest dostępny tylko dla nich.- mówi Magda Jethon, Redaktor Naczelna Radia Nowy Świat.Za kreację odpowiada agencja Huta 19 im. Joachima Fersengelda. - Zależało nam, aby stworzyć kampanię, która opowie o urodzinach Radia Nowy Świat, a jednocześnie zachęci do wspierania tej stacji. Humorystyczny ton narracji to rodzaj ukłonu w stronę Słuchaczy - dodaje Darek Rzontkowski, Partner i Executive Creative Director Agencji Huta 19, reżyser spotów.W realizacji kampanii wzięli również udział: Papaya Films - produkcja, Lunapark i 422post - postprodukcja i Ztudio&Burza - udźwiękowienie.Przygotowanych zostało kilkanaście odsłon kreacji, ale część z nich zostanie udostępniona wyłącznie Patronom Radia Nowy Świat. Każdy, kto dołączy do grona Darczyńców, będzie miał możliwość zobaczenia znacznie więcej.Przypominamy, że zbiórka na Radio Nowy Świat jest prowadzona na Patronite. Wystarczy wejść na https://patronite.pl/radionowyswiat i zadeklarować dobrowolną miesięczną wpłatę. Zostanie Patronką/Patronem to dostęp do ekskluzywnych treści, podcastów ekstra i tak jak w przypadku naszej kampanii, do niektórych spotów, które nie zostaną szeroko opublikowane.Radio Nowy Świat to internetowa stacja radiowa o profilu muzyczno-publicystycznym nadająca program od 10 lipca 2020 roku. Projekt jest finansowany z wpłat słuchaczy - Patronów. To rozgłośnia, która trzyma pion i poziom, oferując dziennie średnio 18 godzin autorskich audycji, szeroką propozycję różnorodnych gatunków muzycznych i interaktywność ze słuchaczami. Siedziba radia mieści się w Warszawie. W skład redakcji wchodzi kilkoro byłych dziennikarzy Programu Trzeciego Polskiego Radia, znani aktorzy, publicyści i twórcy muzyczni.