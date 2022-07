Były mistrz świata Austin Trout gwiazdą gali w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Legacy Sports Management organizuje swoja kolejną galę podczas której w pojedynku wieczoru Austin Trout zmierzy się z Florinem Cardosem.

• Transmisja wyłącznie na antenie Fightklubu

Starcie Trouta z Cardosem zapowiada się niezwykle emocjonująco, choć jego zdecydowanym faworytem będzie notowany obecnie na dziesiątym miejscu w rankingu IBF Amerykanin. "No Doubt" (34-5-1), były mistrz świata w wadze do 154 funtów, w trzech poprzednich pojedynkach odniósł komplet zwycięstw, a na ostatniej gali w Dubaju - w sierpniu ubiegłego roku - pokonał Meksykanina Alejandro Davilę (22-2-2) jednogłośną decyzją sędziów. Dla Trouta będzie to więc pierwsza walka w tym roku, ale również pierwszy w karierze pojedynek na europejskiej ziemi!W ośmiorundowym starciu jego rywalem będzie 34-letni pięściarz z Rumunii, Florin Cardos (21-3), który na co dzień trenuje w Londynie. Wprawdzie jego rekord jest imponujący, dotychczas nie walczył on jednak jeszcze ani razu w zawodnikiem pokroju Trouta. I choć Amerykanin ma na koncie pięć porażek, to wszystkie poniósł w starciach z obecnymi lub byłymi mistrzami świata!Sam Trout po swój najważniejszy zawodowy tytuł, pas WBA World, sięgnął w 2011 roku pokonując Rigoberto Alvareza, młodszego brata Canelo, jednogłośną decyzją sędziów. Skutecznie bronił go w czterech kolejnych walkach, wreszcie w 2013 roku odebrał mu go... Saul "Canelo" Alvarez. Pomiędzy majem 2016 a czerwcem 2018 roku przegrał aż trzy z czterech walk, od tamtej pory wstąpił jednak w niego nowy duch. Bilans czterech ostatnich konfrontacji "No Doubt" to remis i trzy wygrane, a do Wuppertalu Amerykanin przyjeżdża tylko po to, aby kontynuować zwycięską passę.Równie ciekawie w Historische Stadthalle zapowiada się walka o tytuł WBA Gold w wadze superpiórkowej kobiet, o który na dystansie 10 rund powalczą Niemka Ramona Graeff (3:0) z byłą mistrzynią świata, Wenezuelką Alys Sanchez (17-7-1). Pojedynek ten wyznaczony został jako eliminator tytułu WBA, który obecnie posiada Hyun Mi Choi (19-0-1) z Korei Południowej.Mający kubańskie korzenie Uwel Hernandez (13-1) zmierzy się z kolei w piątkowy wieczór z Kamerem Maloku (16-2) z Kosowa w dziesięciorundowym pojedynku, stawką którego będzie wakujący tytuł WBA Continental w wadze superśredniej. Pierwszy z nich zanotował ostatnio passę siedmiu kolejnych zwycięstw, a zwieńczył ją pasem IBO Continental, po który sięgnął w marcu tego roku wygrywając z Mefire Jackie. Z kolei Maloku ma imponującą serie dziewięciu wygranych przez nokaut, a jedyne porażki poniósł... w dwóch pierwszych profesjonalnych pojedynkach. Takie zestawienie gwarantuje wielki boks na ringu w Wuppertalu.Emocji nie powinno zabraknąć także w potyczkach Jaouada Belmehdiego (15-0-3) z Francji z Rumunem Jamesem Chereji (17-1-0) oraz Niemca Huseyina Cinkara (18-0, 15 KO), który zmierzy się z Alem Sandsem (22-4-1) na dystansie 12 rund. Z kolei chorwacki "ciężki" Argon Smakici (18-1, 16 KO) w królewskiej kategorii wagowej skrzyżuje rękawice z Brazylijczykiem Fernando Almeidą (9-5), a były mistrz świata WBA w wadze junior ciężkiej, First Arslan (51-9-3), stanie naprzeciwko Juana Rodolfo Juareza.Z perspektywy kibiców w naszym kraju ciekawie zapowiada się także jedna z pierwszych walk w Main Cardzie, w której Mariusz Biskupski zmierzy się z Timo Rostem. "Pitbull", choć jest bardzo doświadczonym pięściarzem, na pewno nie będzie faworytem tej konfrontacji. Polak ma wprawdzie w dorobku już ponad 70 zawodowych walk, w 49 z nich poniósł jednak porażki. Przegrał m.in. pięć poprzednich konfrontacji, a po raz ostatnich schodził w ringu zwycięski w 2017 roku po potyczce z Andreiem Hramykiem. Niemniej warto zobaczyć jak Polak zaprezentuje się w starciu z jedną z nadziei niemieckiego boksu w wadze superpółśredniej.Gala Legacy Sports Management w Wuppertalu w piątek 15 lipca od godz. 19.30 na żywo wyłącznie w Fightklubie!