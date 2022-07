Jesienią kolejna "99 - Gra o wszystko" z gwiazdami TTV

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TTV zapowiada kolejną edycję programu "99 - Gra o wszystko" z udziałem gwiazd TTV

W Krakowie ruszyły zdjęcia do kolejnej edycji "99 - Gra o wszystko" z udziałem gwiazd stacji. Znani z anteny TTV ponownie zmierzą się ze sobą w nowych, zaskakujących i jeszcze bardziej wymagających konkurencjach! Wśród zawodników znajdą się m.in. bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem", "Królowych życia", czy "Kanapowców".W każdym odcinku zawodnicy mają do pokonania kolejne konkurencje, w których liczy się spryt, sprawność i odrobina szczęścia. Wszyscy mają takie same szanse, jednak ci, którzy najgorzej poradzą sobie z zadaniami, kończą przygodę w programie.Komu uda się uniknąć ostatniego miejsca i awansować do finału? Emisja nowej serii od 28 sierpnia na antenie stacji.