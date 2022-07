"Trump. Bez precedensu". Głośny dokument Disco dostępny w Playerze

Łukasz Szewczyk

• "Trump. Bez precedensu" przedstawia kulisy kampanii wyborczej w USA w 2020 r. oraz porażki Donalda Trumpa w wyścigu o fotel prezydencki. A przede wszystkim tego, co zadziało się później - wydarzeń z 6 stycznia, które na zawsze zapisały się w historii Stanów Zjednoczonych.

Ostatnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych budziły ogromne zainteresowanie i kontrowersje od samego początku. Oczy całego świata były zwrócone na Waszyngton, gdzie w listopadzie 2020 r. toczyła się walka Donalda Trumpa i Joe Bidena o funkcję najważniejszej głowy państwa. Wybór prezydenta-demokraty nie zakończył politycznych sporów. Wręcz przeciwnie. Zwolennicy Trumpa zbojkotowali wynik głosowania, a w rezultacie zorganizowali szturm na Kapitol 6 stycznia 2021 r., w dniu zaprzysiężenia Bidena.Trzyodcinkowy miniserial dokumentalny "Trump. Bez precedensu" odsłania kulisy zaciętej kampanii wyborczej, która w rezultacie doprowadziła do wydarzeń z 6 stycznia 2021 r. Twórcy materiału mieli bezpośredni i unikalny dostęp zarówno do byłej głowy państwa, jego rodziny, jak i najbliższych współpracowników. W efekcie "Trump. Bez precendesu" oferuje ostatni wywiad z Donaldem Trumpem jako prezydentem oraz niepublikowane materiały z kampanii oraz z 6 stycznia 2021 r. Te same, które stały się dowodem w śledztwie w sprawie ataku na Kapitol.Wyczekiwany głośny dokument "Trump. Bez precedensu" już w Playerze.