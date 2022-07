Top of the Top Sopot Festival 2022 w TVN. Gwiazdy polskiej muzyki i satyrycy

Łukasz Szewczyk

• TVN zapowiada kolejną edycję Top of the Top Sopot Festival

• Muzyczne wydarzenie potrwa trzy dni. Czwartego zaplanowany został wieczór komediowy.

• Całość będzie można oglądać na antenie TVN

Otwierający wieczór festiwalu upłynie pod hasłem(16 sierpnia). Będzie to muzyczna opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym. Tego dnia wystąpią między innymi: Kayah, Lady Pank, Wilki, LemON, Krzysztof Cugowski, Kuba Badach, Kwiat Jabłoni, Fisz Emade Tworzywo, Mitch & Mitch, Patrycja Markowska, Smolasty, Julia Pietrucha, Łukasz Zagrobelny, Jary Oddział Zamknięty, Cornelia Jakobs.Drugi dzień rozpocznie się od koncertu(16 sierpnia). W Operze Leśnej zabrzmią największe przeboje polskiej muzyki. Tego samego wieczoru podczas konkursuo prestiżową statuetkę Bursztynowego Słowika zawalczą artyści, których nowe utwory można było usłyszeć w radiu i Internecie w ciągu ostatniego roku oraz wykonawcy, którzy zaprezentują swoje utwory premierowo na festiwalu. Na scenie pojawią się m.in: Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Feel, Margaret, Natalia Nykiel, Kombi, Blue Café, Nocny Kochanek, Storo.Zakończeniem muzycznych wrażeń będzie koncert trzeciego dnia festiwalu(18 sierpnia), podczas którego TVN podziękuje swoim widzom za wspólnie spędzone lata. Będzie to jedno z wydarzeń składających się na obchody urodzin stacji. W trakcie dwóch części koncertu o nazwie "Jestem sobą" oraz "To jest Wasz czas" artyści zaprezentują znane utwory w nowych aranżacjach i odsłonach. Z towarzyszeniem orkiestry wystąpią m.in: Kayah, Agnieszka Chylińska, Grzegorz Markowski, Patrycja Markowska, Ewa Bem, Lady Pank, Andrzej Piaseczny, Kuba Badach, Michał Szpak, Natalia Przybysz, Ørganek, Igo, Pectus, Grubson, Bovska, Gooral, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.Czwarty dzień festiwalu -(31 sierpnia) będzie wieczorem komediowym i doskonałym pretekstem do podsumowania najważniejszych wydarzeń z dziedziny obyczajowej, muzycznej, filmowej, politycznej, które z humorem i dystansem przedstawią satyrycy, komicy oraz aktorzy. Zaprezentowany zostanie ranking największych absurdów ćwierćwiecza i przyznane nagrody najbardziej komicznym wydarzeniom. Na scenie wystąpią m.in.: Tomasz Sianecki, Artur Andrus, Krzysztof Daukszewicz, Henryk Sawka, Tomasz Jachimek i Szymon Jachimek, Michał Kempa, Marcin Daniec, Jerzy Kryszak, Andrzej Grabowski, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Kwiatkowska; Robert Motyka, Tomek Kołecki, Wojtek Fiedorczuk, Antoni Syrek-Dąbrowski, Grupa MoCarta.