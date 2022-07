Nowa oferta telewizji naziemnej Polsat Box z dekoderem DVB-T2 za 1 zł (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Polsat Box wprowadza nową ofertę telewizji naziemnej z pakietem 10 najpopularniejszych kanałów sportowych i informacyjnych oraz kilkunastu stacji radiowych.

• Do jej odbioru służy nowy dekoder DVB-T2 HEVC.

• Przez pierwszy miesiąc z oferty można korzystać bez opłat.

Nowa oferta telewizji naziemnej w Polsat Box

Nowa oferta telewizji naziemnej Polsat Box to takzę nowy pakiet Sport i Informacje za 30 zł/mies. (20 zł/mies. z rabatem smartDOM) zapewnia 10 kanałów z najlepszym sportem, bieżącymi informacjami oraz publicystyką, a także rozrywką: Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Polsat News, TVN 24, TVN Turbo oraz TVN Style. Promocyjnie w pakiecie znajduje się stacja informacyjna Wydarzenia 24.W ramach oferty klient otrzymuje także dostep do 17 stacji radiowych: RMF FM, RMF MAXXX, Muzo FM, Radio Zet, Antyradio, Plus Radio, Tok FM, Rock Radio, Złote Przeboje, Eska Rock, Vox FM, Radio Wielkopolska, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Rekord FM, Radio Kolor 103 FM, Radio Kaszëbë FM, Radio Jasna Góra.Klienci na nowym dekoderze mogą też odbierać wszystkie 28 ogólnodostępnych, bezpłatnych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej. Dekoder wraz z pakietem Sport i Informacje jest udostępniany za 1 zł i zapewnia m.in. możliwość odbioru sygnału w jakości HD oraz elektroniczny przewodnik po programach.Nową ofertę wspiera kampania reklamowa stworzona przy współpracy z agencją Freundschaft i prowadzona w telewizji i Internecie.